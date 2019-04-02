Появился атмосферный трейлер спин-оффа " Ходячих мертвецов"

Премьера проекта уже 2 июня 2019 года

"Бойтесь ходячих мертвецов" Фото: YouTube

Телеканал АМС наконец-то обнародовал первый трейлер спин-оффа и приквела сериала "Ходячие мертвецы" под названием "Бойтесь ходячих мертвецов".

Главные роли в сериале исполняют Мерседес Масон, Ким Диккенс, Колман Доминго, Фрэнк Диллэйн и другие. Режиссерами проекта выступили Робертом Киркманом и Дэйвом Эриксоном.

Стоит отметить, что прямое отношение к событиям одноименной серии комиксов сериал не имеет. Однако происходит действие в той же вымышленной вселенной. Премьера ожидается 2 июня 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у зомби-сериала появятся новые истории. Более того, телеканал AMC запланировал продлить зомби-сериал "Ходячие мертвецы" еще на 10 лет.

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