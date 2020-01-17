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Появился атмосферный трейлер третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"

Проект уже получил зеленый свет и на четвертый сезон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26
"Леденящие душу приключения Сабрины"
"Леденящие душу приключения Сабрины"
Фото: YouTube

В сети появился официальный трейлер третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" от Netflix. Отметим, что проект продлили сразу и на четвертый сезон.

Узнайте также историю сериала "Санта-Барбара":

Сюжет третьего сезона будет сконцентрирован на освобождении бойфренда Сабрины (Кирнан Шипка) из ада. Ник пожертвовал собой, чтобы победить отца Сабрины, могущественного Люцифера, и теперь находится в заточении. С помощью своих смертных друзей Сабрина попытается спасти Ника от вечного проклятия.

Все десять эпизодов появятся на сервисе Netflix уже 24 января 2020 года.

Первый сезон проекта вышел 26 октября 2018 года. После этого разразился скандал из-за скульптуры сатанинского божества Бафомета. Второй сезон вышел в апреле 2019 года.

Напомним, ранее Netflix показал рождественский эпизод сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" под названием "Сказка посредине Зимы". По сюжету, Сабрина вместе со своим ковеном, Церковью ночи, отпразднует зимнее солнцестояние, которое приходится на самую длинную ночь в году. В это время ведьмы и чародеи собираются у камина, чтобы петь языческие песни и рассказывать жуткие истории.

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