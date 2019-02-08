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Появился атмосферный трейлер ужастика "Кладбища домашних животных"

Фильм снят по произведению Стивена Кинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Кадр из фильма "Кладбище домашних животных"
Кадр из фильма "Кладбище домашних животных"

Студия Paramount Pictures опубликовала новый жуткий трейлер ремейка "Кладбища домашних животных", по роману "короля ужасов" Стивена Кинга", который недавно отпраздновал день рождения. Ролик был опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

По сюжету, семья врача переезжает в дом, расположенный возле леса. Спустя некоторое время герои осознают, что в лесу происходит что-то странное. Настоящий кошмар наступает после смерти сына врача.

В ролях в фильме снялись Джейсон Кларк, Джон Литгоу и Эми Саймец. А режиссерами картины выступили Кевин Кельш и Деннис Видмайер, известные по работе над эпизодами фильма Крик.

Отметим, что оригинальный роман впервые был опубликован в 1983-м году. По сюжету семейная пара с двумя детьми перебирается в небольшой город и селится недалеко от кладбища, куда погребают отошедших домашних любимцев. После чего события начинают разворачиваться по угрюмому и трупному зомби-сценарию.

Выход картины в украинский прокат ожидается 4 апреля 2019 года.

Напомним, в сети уже есть первый трейлер ужастика "Кладбище домашних животных".

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Источник: Сегодня
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