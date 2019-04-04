Появился долгожданный трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

Артист-неудачник станет настоящим королем преступного мира

"Джокер" Фото: YouTube

Компания Warner Bros. наконец-то опубликовала трейлер фильма о супергеройском злодее Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.

В новом фильме показана история артиста-неудачника Артура Флека, который пытается построить карьеру в юмористической сфере. Однако когда все складывается неудачно для него, он принимает поражение и уходит в сферу преступности. Далее он превратится в короля преступного мира и самого заядлого врага Бетмена.

Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс. Выход фильма на широкий экран ожидается 3 октября текущего года. Помимо Хоакина Феникса в фильме появятся Роберт Де Ниро, Зази Битс, Марк Марон, Билл Кэмп, а также Бретт Каллен, который заменит ушедшего из проекта Алека Болдуина в роли отца Бэтмена, бизнесмена Томаса Уэйна. Сценарий написал Скотт Сильвер, на роль продюсера приглашена Эмма Тиллинджер.

Напомним, ранее режиссер фильма Тодд Филлипс поделился новым драматическим снимком со съемочной площадки фильма "Джокер". Также режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его "Артур", намекая на то, что такое имя носил злодей прежде чем взял свой псевдоним.

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