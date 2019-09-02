Появился эпичный трейлер десятого сезона "Ходячих мертвецов"

Героям предстоит масштабная битва с Шепчущимися

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы" Фото: YouTube

Если кто-то скучал по зомби, кровавым битвам и погоням, то канал AMC уже опубликовал расширенный трейлер десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы", который, кстати, получил свой спин-офф.

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В десятом сезоне сыграют: Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса МакБрайд. Стоит ожидать и Джеффри Дина Моргана в образе антагониста Нигана, который окончательно перешел на положительную сторону.

Герои готовятся к войне с Шепчущимися в лесу. Во время подготовки к битве им придется придерживаться правилам, которые им навязали новые опасные враги. А в процессе возникнет другая проблема – страх перед Шепчущимися породит в общинах паранойю, пропаганду, секретные планы и распри.

Премьера "Ходячих" намечена на 6 октября.

Напомним, ранее стало известно, что компания AMC, владеющая правами на экранизацию комиксов сериала, надеется повысить рейтинги шоу новыми полнометражными фильмами.

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