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Появился финальный трейлер мультфильма "История игрушек 4"

Любимые герои вновь появятся в новом мультфильме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
«История игрушек 4»
«История игрушек 4»
Фото: YouTube

Киностудия Disney опубликовала финальный трейлер мультфильма "История игрушек 4". В картине появятся старые, полюбившиеся зрителям герои - Вуди (Том Хэнкс), Базз (Тим Аллен), Спиралька, Рекс и прочие их друзья-игрушки, а также новые персонажи - в том числе мотоциклист-каскадер Дюк, которого в оригинале озвучивает Киану Ривз. Также снова появляется отсутствовавшая в третьем фильме франшизы Бо Пип - возлюбленная Вуди.

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По сюжету, игрушки отправятся в дорожное путешествие вместе с их хозяйкой Бонни (Мадлен МакГроу) и другими игрушками. Бонни самостоятельно смастерила из пластиковой вилки игрушку по имени Форки (Тони Хейл), но он не считает себя игрушкой и постоянно норовит сбежать. Однажды ему это удается, и герои отправляются на его поиски, в ходе которых попадают в парк аттракционов, где знакомятся с бойкой парочкой плюшевых игрушек Уткой (Кигэн-Майкл Ки) и Кроликом (Джордан Пил) и воссоединяются с давней подругой Бо Пип (Энни Поттс).

В кинотеатрах мультфильм появится с 20 июня.

Напомним, сети уже есть проморолик четвертой части мультфильма "История игрушек". 

Тем же, кто любит украинские проекты, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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Источник: Сегодня
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