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Появился финальный трейлер супергеройского фильма с Райаном Рейнольдсом

Премьера фильма "Дэдпул 2" состоится 17 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Вышел трейлер &quot;Дэдпула 2&quot;. Фото: movie.talkymedia.it
Вышел трейлер "Дэдпула 2". Фото: movie.talkymedia.it

Недавно в сети появился трейлер фильма "Дэдпул-2". Ролик опубликовала студия 20th Century Fox на своей YouTube-странице. Видео посвящено не главному герою, а его антагонисту – злодею Кейблу. Теперь же кинокомпания выложила финальный трейлер супергеройского фильма, в котором рассказывается о новых героях и команде "X-Force", а также о том, почему на главного героя взъелся Кейбл. Также станет понятно, будет ли у фильма третья часть.

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Помимо Дэдпула (Райан Рейнольдс) в фильме можно будет увидеть Кейбла (Джош Бролин), жену Дэдпула Ванессу (Морена Баккарин), "любимого водителя такси" Допиндера (Каран Сони), а также мутантов Сверхзвуковой Боеголовки (Брианна Хилдебранд), Домино (Зази Битц) и других героев.

Как известно, продолжение приключений Дэдпула снимет Дэвид Литч, снявший "Джона Уика" (2014) и "Атомную блондинку" (2017).  Премьера фильма "Дэдпул 2" состоится 17 мая 2018 года.

Напомним, ранее актер Райан Рейнольдс рассказал, что ему запрещено даже пытаться самостоятельно выполнять трюки на съемках "Дэдпул 2".

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Источник: "Сегодня"

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