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Появился финальный трейлер вестерна "Баллада о Бастере Скраггсе" от Netflix

Кинолента состоит из шести историй, каждая из которых рассказывает о жизни на Диком Западе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
&quot;Баллады о Бастере Скраггсе&quot;. Фото: variety.com
"Баллады о Бастере Скраггсе". Фото: variety.com

Стриминговый сервис Netflix постоянно выпускает много качественных продуктов. Теперь ряды таких проектов пополнит новый фильм "Баллады о Бастере Скраггсе", премьера которого состоялась на Венецианском фестивале и получил

Стоит отметить, что изначально предполагалось, что это будет шестисерийная антология, но затем режиссеры Джоэл и Итан Коэны переделали ее в фильм, сохранив при этом стиль повествования.

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Кинолента состоит из шести историй, каждая из которых рассказывает о жизни на Диком Западе. Здесь есть истории о пьющем ковбое, бродяге и мошеннике-неудачнике Джеймсе Франко, актере из бродячей труппы, пятерых пассажирах загадочного дилижанса, который идет по неизвестному маршруту, и другие.

В фильме снялись Брендан Глисон, Билл Хек, Грейнджер Хайнс, Зои Казан, Лиам Нисон, Том Уэйтс и другие. На Netflix фильм появится 16 ноября 2018 года.

Напомним, в сети уже появился трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса".

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премьера фильм Netflix Баллада Бастера Скраггса
Источник: "Сегодня"
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