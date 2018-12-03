Появился крутой трейлер детских "Звездных войн"

Первые шесть эпизодов уже доступны

Детские "Звездные войны". Фото: StarWars.com

Студия Disney, которая недавно назвала даты самых ожидаемых фильмов 2018-2019, наконец-то опубликовала трейлер к серии короткометражных анимационных фильмов Star Wars Galaxy of Adventures. Видео появилось на YouTube-канале Star Wars Kids.

Отметим, что первые шесть эпизодов уже доступны для просмотра 30 ноября текущего года на официальном сайте StarWars. Остальные серии будут появляться, начиная с декабря, и регулярно выходить в течение будущего года.

Мультфильмы-короткометражки будут основаны на сюжете оригинальной трилогии фантастической саги.

Напомним, известный персонаж американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года, принцесса Лея Органа – появится в новом эпизоде "Звездных войн". Об этом заявил сам режиссер фильма Джей Джей Абрамс, сообщается на официальном сайте киносаги.

Кроме того, киностудия Disney намерена снять сериал-приквел к фильму "Изгой Один. Звездные войны: Истории", который стал первым спин-оффом серии и рассказал о событиях, предшествовавших четвертому эпизоду "Новая надежда".