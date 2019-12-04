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Появился крутой трейлер драмы "Просто помиловать" со звездой "Черной пантеры"

В главной роли – Майкл Б. Джордан

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
"Просто помиловать"
"Просто помиловать"
Фото: YouTube

Недавно появился впечатляющий трейлер грядущего сольника от Marvel "Черная вдова". А теперь компания Warner Bros. опубликовала второй трейлер драмы "Просто помиловать" (Just Mercy). Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

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Картина режиссера Дестина Креттона основана на реальных событиях одноименной книги адвоката Брайана Стивенсона. В фильме его сыграл звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан.

По сюжету молодой адвокат защищал обвиненного в убийстве темнокожего парня Уолтера МакМиллиана, а потом боролся за его освобождение от смертной казни. МакМиллиана в картине сыграл Джейми Фокс.

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Также в фильме снялись Бри Ларсон, Тим Блейк Нельсон и Рейф Сполл. На экраны лента выйдет в феврале 2020 года.

Напомним, создатели фильма "Мои мысли тихие" представили официальный трейлер дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.

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