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Появился новый трейлер "Тройной границы" с Беном Аффлеком

Сюжет основан на истории о пограничной зоне, расположенной между Парагваем, Аргентиной и Бразилией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Кадр из фильма "Тройная граница"
Кадр из фильма "Тройная граница"

Голливудский актер Бен Аффлек, похоже, взялся за ум и начал активно сниматься в кино. Недавно появился трейлер нового проекта, в котором он играет. Теперь в сети опубликован новый трейлер триллера "Тройная граница" с Беном Аффлеком в главной роли. Ролик был опубликован на YouTube-канале американского телеведущего Джимми Киммела.

Сюжет фильма основан на истории о пограничной зоне, расположенной между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Это место стало прибежищем террористов, наркоторговцев и преступников. Главными героями фильма становятся пятеро мужчин.

Помимо Бена Аффлека в картине также снимаются Педро Паскаль, Оскар Айзек, Чарли Ханнэм и Гаррет Хэдлунд.

Премьера запланирована на март будущего года на сервисе Netflix.

Напомним, в сети появился трейлер криминальной драмы "Город на холме", продюсерами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. 

Смотрите видео о том, как Бен Аффлек не может справиться с алкоголизмом:

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Источник: Сегодня
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