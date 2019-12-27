Появился официальный постер украинского криминального боевика "Экс"

Сценарий фильма основан на реальных событиях: речь идет об ограблении почты в городе Городок

"Экс" Фото: YouTube

В сети появился официальный постер украинского криминального боевика "Экс", который выйдет в прокат 23 января.

Почему Гайдай никогда не снимал драматических фильмов:

Сценарий фильма основан на реальных событиях: речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягелонски) в 1932 году. Лента рассказывает о группе молодых украинских подпольщиков УВО (Украинская военная организация), которые готовят так называемый "экс" – экспроприационный акт.

"Экс" Фото: YouTube

Повстанцы по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление почтового отделения для нужд сопротивления. Но все идет не по плану и тщательно разработанная операция превращается в кровавую бойню. Часть бойцов погибает во время нападения, остальных преследует польская полиция, но поражение оборачивается победой – освободительное движение на Львовщине набирает новые обороты.

Участие в фильме "Экс" стало дебютом в кинематографе почти для всех исполнителей главных ролей: роль Черного сыграл Орест Пастух, Явора – Виталий Гордиенко, а Зюка и Терена – Роман Крывдык и Василий Колесник.

Напомним, ранее в сети появился официальный тизер и постер фильма "Черкассы", основанного на реальных событиях.

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