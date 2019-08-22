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Появился первый трейлер фильма о сексуальных домогательствах в Fox News

В картине снялись Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Bombshell
Bombshell
Фото: YouTube

Тема сексуальных домогательств в Голливуде очень актуальна сейчас в кинематографе. Так, в одном из таких проектов снялись Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман. Теперь в сети наконец-то появился тизер-трейлер этой драмы под названием Bombshell. Это история о экс-главе телеканала Fox News Роджере Эйлсе и скандале из-за сексуальных домогательств.

Смотрите видео о том, как Николь Кидман отпраздновала 52 день рождения:

В первом трейлере фильма как раз появляются три его звезды: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон. Также в Bombshell снялись Кейт Маккиннон, Эллисон Дженни, Конни Бриттон, Роб Делании, Малкольм Макдауэл и другие актеры.

Отметим, что 44-летнюю Шарлиз Терон в кадре не узнать из-за грима – актриса вжилась в образ тележурналистки Мегин Келли, которая во время скандала с домогательствами согласилась рассказать об отношениях Роджера Эйлса с коллегами. Резонансная история закончилась отставкой генерального директора телеканала Fox News в 2016 году.

В прокат фильм выйдет в декабре 2019 года.

Напомним, что в новом нашумевшем фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Марго Робби сыграла актрису Шэрон Тейт.

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