Появился первый трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"

В продолжении истории мы вновь увидим любимых персонажей

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

Несколько лет назад сообщалось, что мультфильм "Холодное сердце" получит продолжение. Ну как можно не полюбить этого милого снеговика Олафа и оленя? Так вот, студия Disney исполнила обещание и даже показала тизер второй части. Ролик появился на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios, который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.

В сиквеле, над которым работают режиссеры первого фильма Дженнифер Ли и Крис Бак, зрители вновь увидят всех знакомых персонажей. Анна и Эльза вместе с Кристоффом, Олафом и оленем будут противостоять против зла. Ролик показывает, как Эльза пытается выбраться с какого-то острова или подраться с волнами, Анна – любуется ромбиками, а олень бегает с оленями.

Стоит отметить, что премьера первой части мультфильма прошла осенью 2014 года. Фильм собрал в мировом прокате свыше 1,2 млрд долларов и получил два "Оскара" - как лучший анимационный фильм и за лучшую песню.

"Холодное сердце 2" выйдет в прокат в ноябре 2019 года.

Напомним, "Холодное сердце" установило абсолютный рекорд по сборам для анимационного фильма, сообщается на сайте BoxofficeMojo.com.

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