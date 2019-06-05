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Появился первый трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества"

Ролик появился на YouTube-канале Apple TV, для которого сериал и предназначен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
"Ради всего человечества"
"Ради всего человечества"
Фото: YouTube

Только на днях вышла последняя 5 серия сериала "Чернобыль", который стал самым рейтинговым в истории. Теперь в сети появился трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества". Он посвящен космической гонке между США и СССР. Ролик появился на YouTube-канале Apple TV, для которого сериал и предназначен.

Смотрите видео о сериальном буме в Украине:

Главную роль в сериале исполняет Юэль Киннаман, известный по фильму "Отряду самоубийц". Также снимается Роналд. Д. Мур, снявшийся до этого в "Звездном пути: Следующем поколении".

Сюжет сериала демонстрирует возможные последствия того, если бы гонка между США и СССР в покорении космоса никогда не закончилась.

Ролик за сутки набрал почти 12 миллионов просмотров. Дата выхода сериала пока не сообщается.

Напомним, недавно сервис Hulu выпустил научно-фантастический сериал "Первые" от создателя "Карточного Домика" Бо Уиллимона с Шоном Пенном в главной роли. Правда, его сразу же закрыли после первого сезона.

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Источник: Сегодня
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