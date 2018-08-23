Появился потрясающий трейлер документальной драмы о молодости Мадонны

Режиссер использовал архивные фотографии, видеозаписи и письма, на основе которых была снята "игровая" часть картины

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

В сети появился трейлер новой документальной драмы "Madonna and the Breakfast Club", посвященной молодости Мадонны. В конце 70-х певица играла на ударных в группе Breakfast Club, которую она создала вместе со своим бойфрендом Дэном Гилроем.

Для фильма режиссер Гай Гвидо использовал архивные фотографии, видеозаписи и письма, на основе которых была снята "игровая" часть картины, а также взял интервью у Дэна, его брата Эда, который играл на гитаре, и басиста группы Энджи Смита.

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В 1981 году Мадонна ушла из команды и создала новый коллектив Emmy and the Emmys, а затем начала сольную карьеру и стала знаменитой. Роль певицы в ленте сыграла актриса Джейми Олд.

Когда же мир увидит фильм "Madonna and the Breakfast Club" – пока не сообщается. Также неизвестно, поддержала ли сама певица проект. В прошлом году она раскритиковала съемки документальной картины Blonde Ambition, заявив, что "только она сама способна рассказать свою историю".

Напомним, 16 августа, Мадонна отпраздновала свой юбилей. Звезде поп-сцены исполнилось 60 лет.