Появился рейтинг всех фильмов-победителей премии "Оскара" за историю кинопремии
Лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве"
Все меньше времени осталось до оглашения победителей премии "Оскар", номинанты которой были названы в январе 2018 года. Теперь, в преддверии 90-й церемонии вручения наград эксперты Business Insider опубликовали рейтинг всех фильмов-победителей премии за все предыдущие 89 лет.
Журналисты Business Insider составили рейтинг всех 89 фильмов-победителей за всю историю "Оскара" – от лучшего до худшему, основываясь на оценках кинокритиков и отзывах на портале Rotten Tomatoes.
Лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве". В свое время фильм был заявлен в 14 номинациях премии "Оскар" и победил в 6 из них.
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Рейтинг фильмов-лауреатов "Оскара" за всю историю премии:
- Все о Еве, 1950
- Ребекка, 1940
- Потерянный уикенд, 1945
- На западном фронте без перемен, 1930
- Марти, 1955
- Крестный отец, 1972
- В порту, 1954
- Это случилось однажды ночью, 1934
- Лоуренс Аравийский, 1962
- Французский связной, 1971
- Лунный свет, 2016
- Список Шиндлера, 1993
- Крёстный отец 2, 1974
- Касабланка, 1942
- В центре внимания, 2015
- Энни Холл, 1977
- Повелитель бури, 2009
- Вся королевская рать, 1949
- Непрощенный, 1992
- Душной южной ночью, 1967
- Лучшие годы нашей жизни, 1946
- Операция "Арго", 2012
- Моя прекрасная леди, 1964
- 12 лет рабства, 2013
- Артист, 2011
- Пролетая над гнездом кукушки, 1975
- Молчание ягнят, 1991
- Амадей, 1984
- Паттон, 1970
- Король говорит!, 2010
- Американец в Париже, 1951
- Крылья, 1927 (Первая кинолента, получившая премию "Оскар" за Лучший фильм)
- Мост через реку Квай, 1957
- Охотник на оленей, 1978
- Властелин колец: Возвращение короля, 2003
- Вестсайдская история, 1961
- Мятеж на „Баунти", 1935
- Афера, 1973
- Квартира, 1960
- Унесенные ветром, 1939
- Старикам тут не место, 2007
- Рокки, 1976
- Миллионер из трущоб, 2008
- Последний император, 1987
- Миссис Минивер, 1942
- Отныне и во веки веков, 1953
- Влюбленный Шекспир, 1998
- Отступники, 2006
- Малышка на миллион, 2004
- С собой не унесешь, 1938
- Гамлет, 1948
- Бердмэн, 2014
- Полуночный ковбой, 1969
- Обыкновенные люди, 1980
- Как зелена была моя долина, 1941
- Человек дождя, 1988
- Красота по-американски, 1999
- Взвод, 1986
- Крамер против Крамера, 1979
- Язык нежности, 1983
- Титаник, 1997
- Ганди, 1982
- Звуки музыки, 1965
- Бен-Гур, 1959
- Чикаго, 2002
- Гранд-отель, 1932
- Английский пациент, 1996
- Танцующий с волками, 1990
- Огненные колесницы, 1981
- Том Джонс, 1963
- Человек на все времена, 1966
- Шофёр мисс Дэйзи, 1989
- Оливер!, 1968
- Идти своим путем, 1944
- Джентльменское соглашение, 1947
- Храброе сердце, 1995
- Жижи, 1958
- Гладиатор, 2000
- Игры разума, 2001
- Столкновение, 2004
- Жизнь Эмиля Золя, 1937
- Вокруг света за 80 дней, 1956
- Форрест Гамп, 1994
- Великий Зигфелд, 1936
- Кавалькада, 1933
- Из Африки, 1985
- Симаррон, 1931
- Величайшее шоу мира, 1952
- Бродвейская мелодия, 1929
Напомним, в пятницу 16 февраля стало известно, какие актеры будут объявлять победителей кинопремии "Оскар". Мы решили вспомнить главных рекордсменов по количеству номинаций. И, наверное, в ближайшие несколько десятилетий уже никто не сумеет обойти Мерил Стрип: полученная Мерил за роль в "Секретном досье" номинация стала для актрисы уже 21-й по счету.
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