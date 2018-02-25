Появился рейтинг всех фильмов-победителей премии "Оскара" за историю кинопремии

Сегодня, 10:49

Лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве"

&quot;Все о Еве&quot;. Фото: offscreen.com
"Все о Еве". Фото: offscreen.com

Все меньше времени осталось до оглашения победителей премии "Оскар", номинанты которой были названы в январе 2018 года. Теперь, в преддверии 90-й церемонии вручения наград эксперты Business Insider опубликовали рейтинг всех фильмов-победителей премии за все предыдущие 89 лет.

Журналисты Business Insider составили рейтинг всех 89 фильмов-победителей за всю историю "Оскара" – от лучшего до худшему, основываясь на оценках кинокритиков и отзывах на портале Rotten Tomatoes.

Лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве". В свое время фильм был заявлен в 14 номинациях премии "Оскар" и победил в 6 из них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг фильмов-лауреатов "Оскара" за всю историю премии:

  1. Все о Еве, 1950
  2. Ребекка, 1940
  3. Потерянный уикенд, 1945
  4. На западном фронте без перемен, 1930
  5. Марти, 1955
  6. Крестный отец, 1972
  7. В порту, 1954
  8. Это случилось однажды ночью, 1934
  9. Лоуренс Аравийский, 1962
  10. Французский связной, 1971
  11. Лунный свет, 2016
  12. Список Шиндлера, 1993
  13. Крёстный отец 2, 1974
  14. Касабланка, 1942
  15. В центре внимания, 2015
  16. Энни Холл, 1977
  17. Повелитель бури, 2009
  18. Вся королевская рать, 1949
  19. Непрощенный, 1992
  20. Душной южной ночью, 1967
  21. Лучшие годы нашей жизни, 1946
  22. Операция "Арго", 2012
  23. Моя прекрасная леди, 1964
  24. 12 лет рабства, 2013
  25. Артист, 2011
  26. Пролетая над гнездом кукушки, 1975
  27. Молчание ягнят, 1991
  28. Амадей, 1984
  29. Паттон, 1970
  30. Король говорит!, 2010
  31. Американец в Париже, 1951
  32. Крылья, 1927 (Первая кинолента, получившая премию "Оскар" за Лучший фильм)
  33. Мост через реку Квай, 1957
  34. Охотник на оленей, 1978
  35. Властелин колец: Возвращение короля, 2003
  36. Вестсайдская история, 1961
  37. Мятеж на „Баунти", 1935
  38. Афера, 1973
  39. Квартира, 1960
  40. Унесенные ветром, 1939
  41. Старикам тут не место, 2007
  42. Рокки, 1976
  43. Миллионер из трущоб, 2008
  44. Последний император, 1987
  45. Миссис Минивер, 1942
  46. Отныне и во веки веков, 1953
  47. Влюбленный Шекспир, 1998
  48. Отступники, 2006
  49. Малышка на миллион, 2004
  50. С собой не унесешь, 1938
  51. Гамлет, 1948
  52. Бердмэн, 2014
  53. Полуночный ковбой, 1969
  54. Обыкновенные люди, 1980
  55. Как зелена была моя долина, 1941
  56. Человек дождя, 1988
  57. Красота по-американски, 1999
  58. Взвод, 1986
  59. Крамер против Крамера, 1979
  60. Язык нежности, 1983
  61. Титаник, 1997
  62. Ганди, 1982
  63. Звуки музыки, 1965
  64. Бен-Гур, 1959
  65. Чикаго, 2002
  66. Гранд-отель, 1932
  67. Английский пациент, 1996
  68. Танцующий с волками, 1990
  69. Огненные колесницы, 1981
  70. Том Джонс, 1963
  71. Человек на все времена, 1966
  72. Шофёр мисс Дэйзи, 1989
  73. Оливер!, 1968
  74. Идти своим путем, 1944
  75. Джентльменское соглашение, 1947
  76. Храброе сердце, 1995
  77. Жижи, 1958
  78. Гладиатор, 2000
  79. Игры разума, 2001
  80. Столкновение, 2004
  81. Жизнь Эмиля Золя, 1937
  82. Вокруг света за 80 дней, 1956
  83. Форрест Гамп, 1994
  84. Великий Зигфелд, 1936
  85. Кавалькада, 1933
  86. Из Африки, 1985
  87. Симаррон, 1931
  88. Величайшее шоу мира, 1952
  89. Бродвейская мелодия, 1929

Напомним, в пятницу 16 февраля стало известно, какие актеры будут объявлять победителей кинопремии "Оскар". Мы решили вспомнить главных рекордсменов по количеству номинаций. И, наверное, в ближайшие несколько десятилетий уже никто не сумеет обойти Мерил Стрип: полученная Мерил за роль в "Секретном досье" номинация стала для актрисы уже 21-й по счету.
премии, оскар, Титаник, фильм, звуки, вокруг света, мелодия

Вы сейчас просматриваете новость "Появился рейтинг всех фильмов-победителей премии "Оскара" за историю кинопремии ". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Эмпайр-Стейт-Билдинг. Фото: RoadMovie

Нью-Йорк в кадре: где снимались известные сцены любимых фильмов

Вчера, 11:18

Центральный парк, отель Плаза и множество других кинолокаций запомнились чуть ли не каждому поклоннику комедий и романтических фильмов

Афиша

Когда начнутся съемки фильма "Годзилла против Конга", Фото: ShareTV

Названа дата начала съемок "Годзиллы против Конга"

23 Февраля, 19:04

Студия готовит проекты, в которых скрестят в одном сюжете персонажей разных фильмов о гигантских чудовищах
Загрузка...
Загрузка...