Появился рейтинг всех фильмов-победителей премии "Оскара" за историю кинопремии

Лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве"

Все меньше времени осталось до оглашения победителей премии "Оскар", номинанты которой были названы в январе 2018 года. Теперь, в преддверии 90-й церемонии вручения наград эксперты Business Insider опубликовали рейтинг всех фильмов-победителей премии за все предыдущие 89 лет.

Журналисты Business Insider составили рейтинг всех 89 фильмов-победителей за всю историю "Оскара" – от лучшего до худшему, основываясь на оценках кинокритиков и отзывах на портале Rotten Tomatoes.

Лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве". В свое время фильм был заявлен в 14 номинациях премии "Оскар" и победил в 6 из них.

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Рейтинг фильмов-лауреатов "Оскара" за всю историю премии:

Все о Еве, 1950 Ребекка, 1940 Потерянный уикенд, 1945 На западном фронте без перемен, 1930 Марти, 1955 Крестный отец, 1972 В порту, 1954 Это случилось однажды ночью, 1934 Лоуренс Аравийский, 1962 Французский связной, 1971 Лунный свет, 2016 Список Шиндлера, 1993 Крёстный отец 2, 1974 Касабланка, 1942 В центре внимания, 2015 Энни Холл, 1977 Повелитель бури, 2009 Вся королевская рать, 1949 Непрощенный, 1992 Душной южной ночью, 1967 Лучшие годы нашей жизни, 1946 Операция "Арго", 2012 Моя прекрасная леди, 1964 12 лет рабства, 2013 Артист, 2011 Пролетая над гнездом кукушки, 1975 Молчание ягнят, 1991 Амадей, 1984 Паттон, 1970 Король говорит!, 2010 Американец в Париже, 1951 Крылья, 1927 (Первая кинолента, получившая премию "Оскар" за Лучший фильм) Мост через реку Квай, 1957 Охотник на оленей, 1978 Властелин колец: Возвращение короля, 2003 Вестсайдская история, 1961 Мятеж на „Баунти", 1935 Афера, 1973 Квартира, 1960 Унесенные ветром, 1939 Старикам тут не место, 2007 Рокки, 1976 Миллионер из трущоб, 2008 Последний император, 1987 Миссис Минивер, 1942 Отныне и во веки веков, 1953 Влюбленный Шекспир, 1998 Отступники, 2006 Малышка на миллион, 2004 С собой не унесешь, 1938 Гамлет, 1948 Бердмэн, 2014 Полуночный ковбой, 1969 Обыкновенные люди, 1980 Как зелена была моя долина, 1941 Человек дождя, 1988 Красота по-американски, 1999 Взвод, 1986 Крамер против Крамера, 1979 Язык нежности, 1983 Титаник, 1997 Ганди, 1982 Звуки музыки, 1965 Бен-Гур, 1959 Чикаго, 2002 Гранд-отель, 1932 Английский пациент, 1996 Танцующий с волками, 1990 Огненные колесницы, 1981 Том Джонс, 1963 Человек на все времена, 1966 Шофёр мисс Дэйзи, 1989 Оливер!, 1968 Идти своим путем, 1944 Джентльменское соглашение, 1947 Храброе сердце, 1995 Жижи, 1958 Гладиатор, 2000 Игры разума, 2001 Столкновение, 2004 Жизнь Эмиля Золя, 1937 Вокруг света за 80 дней, 1956 Форрест Гамп, 1994 Великий Зигфелд, 1936 Кавалькада, 1933 Из Африки, 1985 Симаррон, 1931 Величайшее шоу мира, 1952 Бродвейская мелодия, 1929

Напомним, в пятницу 16 февраля стало известно, какие актеры будут объявлять победителей кинопремии "Оскар". Мы решили вспомнить главных рекордсменов по количеству номинаций. И, наверное, в ближайшие несколько десятилетий уже никто не сумеет обойти Мерил Стрип: полученная Мерил за роль в "Секретном досье" номинация стала для актрисы уже 21-й по счету.