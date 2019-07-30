Сериал "Американская история ужасов 9" : появился тизер нового сезона

В новом сезоне не появится Сара Полсон

Кадр из сериала "Американская история ужасов" 9 сезон Фото: YouTube

Как известно, девятый сезон популярного хоррора "Американская история ужасов" шоуранеров Райана Мерфи и Брэда Фэлчака выйдет на экраны уже этой осенью и без Сары Полсон. На YouTube тем временем появился тизер нового, уже девятого сезона сериала "Американская история ужасов".

Тренд на сериалы: как они могут лечить и чем они опасны:

Новый сезон получил подзаголовок "1984". Источником вдохновения для него станут популярные в 80-е годы фильмы-слэшеры, среди которых "Пятница, 13-е" и "Техасская резня бензопилой". По сюжету группа друзей отправится в лагерь "Редвуд", но их беззаботный летний отдых превратится в кошмар.

Премьера нового сезона состоится в сентябре.

Напомним, в анонсе FX также значатся даты премьеры и других сериалов: так, спин-офф "Сынов анархии", сериал "Майа MC" (Mayans MC), вернется в эфир 3 сентября, "Решала" (Mr. Inbetween) – 12 сентября, а "В Филадельфии всегда солнечно" – 25 сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram