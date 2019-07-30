Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал "Американская история ужасов 9" : появился тизер нового сезона

В новом сезоне не появится Сара Полсон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Кадр из сериала "Американская история ужасов" 9 сезон
Кадр из сериала "Американская история ужасов" 9 сезон
Фото: YouTube

Как известно, девятый сезон популярного хоррора "Американская история ужасов" шоуранеров Райана Мерфи и Брэда Фэлчака выйдет на экраны уже этой осенью и без Сары Полсон. На YouTube тем временем появился тизер нового, уже девятого сезона сериала "Американская история ужасов".

Тренд на сериалы: как они могут лечить и чем они опасны:

Новый сезон получил подзаголовок "1984". Источником вдохновения для него станут популярные в 80-е годы фильмы-слэшеры, среди которых "Пятница, 13-е" и "Техасская резня бензопилой". По сюжету группа друзей отправится в лагерь "Редвуд", но их беззаботный летний отдых превратится в кошмар.

Премьера нового сезона состоится в сентябре.

Напомним, в анонсе FX также значатся даты премьеры и других сериалов: так, спин-офф "Сынов анархии", сериал "Майа MC" (Mayans MC), вернется в эфир 3 сентября, "Решала" (Mr. Inbetween) – 12 сентября, а "В Филадельфии всегда солнечно" – 25 сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Американская история ужасов: появилась информация о девятом сезоне хоррор-сериала Еще страшнее: появился атмосферный тизер сериала "Американская история ужасов" ТОП-10 искрометных сериалов FX, которые нельзя пропускать
сериал сезон тизер американская история ужасов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Популярные статьи

Сегодня, 16:13Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Сегодня, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:43Психология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Вчера, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

28 июляТехно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

28 июляFun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 июляТехно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

28 июляПсихология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
​Слишком много спать вредно для здоровья
​Слишком много спать вредно для здоровья
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
10 вещей, о которых не стоит говорить на первом свидании
10 вещей, о которых не стоит говорить на первом свидании
Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе
Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе