Появился трейлер фильма "Маяк" с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном

Действие ленты разворачивается в начале 20 века в Шотландии

Кадр из фильма "Маяк" Фото: YouTube

В сети наконец-то появился трейлер черно-белого фильма "Маяк" с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

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Мировая премьера ленты запланирована на 18 октября 2019 года. Однако впервые ее показали в рамках Каннского кинофестиваля в мае.

Действие ленты разворачивается в начале 20 века в Шотландии. В центре событий оказываются пожилой смотритель маяка, поселившийся там молодой человек и жуткие тайны, которые скрывает маяк.

Режиссером картины выступил Роберт Эггерс, известный по хоррору "Ведьма".

Напомним, звезда саги про вампиров, актер Роберт Паттинсон официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена".

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