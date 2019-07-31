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Появился трейлер фильма "Маяк" с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном

Действие ленты разворачивается в начале 20 века в Шотландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Кадр из фильма "Маяк"
Кадр из фильма "Маяк"
Фото: YouTube

В сети наконец-то появился трейлер черно-белого фильма "Маяк" с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. 

Узнайте о неизвестных версиях известных фильмов:

Мировая премьера ленты запланирована на 18 октября 2019 года. Однако впервые ее показали в рамках Каннского кинофестиваля в мае.

Действие ленты разворачивается в начале 20 века в Шотландии. В центре событий оказываются пожилой смотритель маяка, поселившийся там молодой человек и жуткие тайны, которые скрывает маяк.

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Режиссером картины выступил Роберт Эггерс, известный по хоррору "Ведьма".

Напомним, звезда саги про вампиров, актер Роберт Паттинсон официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена". 

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Источник: Сегодня
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