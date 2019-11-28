Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появился трейлер фильма "Три Христа" с Ричардом Гиром и Питером Динклэйджем

Это история о враче, который лечил мужчин от шизофрении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
"Три Христа"
"Три Христа"
Фото: YouTube

Компания IFC Films представила официальный трейлер фильма Джона Эвнета "Три Христа", основанного на реальных событиях. В картине снялись Ричард Гир, а также Уолтон Гоггинс, Брэдли Уитфорд и звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж.

Кстати, Ричард Гир в третий раз готовится стать отцом, узнайте подробности в видео:

Действие картины разворачивается в 1959 году. В центре сюжета – доктор Алан Стоун (Ричард Гир), который считает, что пациентов с шизофренией необходимо лечить не с помощью лишения свободы и электрошока, а сочувствия и понимания. В его исследовании принимают участие трое мужчин Джозеф (Питер Динклэйдж), Леон (Уолтон Гоггинс) и Клайд (Брэдли Уитфорд).

Пациентов объединяет то, что каждый из них считает себя Иисусом Христом. Стоун постарается помочь им, тем самым раздвинув границы медицины.

Читайте также:
"Кризис на бесконечных Землях": вышел трейлер предстоящего кроссовера по комиксам DC

Премьера фильма "Три Христа" намечена на 10 января 2020 года.

Напомним, ранее студия 20th Century Fox наконец-то опубликовала дублированный трейлер фильма "Зов предков" – экранизации мировой классики, одноименного романа Джека Лондона.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Выход фильма "Годзилла против Конга" отложили: в чем причина Вышел трейлер военной драмы "Последняя граница" с Сэмюэлом Л. Джексоном "Звездные войны: Восхождение Скайуокера": опубликован крутой спецролик к девятому эпизоду
фильм трейлер Ричард Гир Питер Динклейдж
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:36Шоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

Вчера, 16:05Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

Вчера, 11:36Техно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

Вчера, 09:15Техно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряШоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

26 ноябряWellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

26 ноябряШоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

26 ноябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

26 ноябряFun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряПсихология

Три черты характера, из-за которых вы останетесь одни

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка