Появился трейлер фильма "Три Христа" с Ричардом Гиром и Питером Динклэйджем

Это история о враче, который лечил мужчин от шизофрении

"Три Христа" Фото: YouTube

Компания IFC Films представила официальный трейлер фильма Джона Эвнета "Три Христа", основанного на реальных событиях. В картине снялись Ричард Гир, а также Уолтон Гоггинс, Брэдли Уитфорд и звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж.

Кстати, Ричард Гир в третий раз готовится стать отцом, узнайте подробности в видео:

Действие картины разворачивается в 1959 году. В центре сюжета – доктор Алан Стоун (Ричард Гир), который считает, что пациентов с шизофренией необходимо лечить не с помощью лишения свободы и электрошока, а сочувствия и понимания. В его исследовании принимают участие трое мужчин Джозеф (Питер Динклэйдж), Леон (Уолтон Гоггинс) и Клайд (Брэдли Уитфорд).

Пациентов объединяет то, что каждый из них считает себя Иисусом Христом. Стоун постарается помочь им, тем самым раздвинув границы медицины.

Премьера фильма "Три Христа" намечена на 10 января 2020 года.

Напомним, ранее студия 20th Century Fox наконец-то опубликовала дублированный трейлер фильма "Зов предков" – экранизации мировой классики, одноименного романа Джека Лондона.

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