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Появился трейлер нового мини-сериала Джорджа Клуни "Уловка-22"

Актер выступил продюсером, режиссером этого проекта и сыграл одну из главных ролей

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:25
"Уловка-22"
"Уловка-22"
Фото: YouTube

Сервис Hulu, который недавно закрыл сериал "Первые" после первого сезона, опубликовал дебютный трейлер нового мини-сериала Джорджа Клуни "Уловка-22". Клуни выступает не только режиссером картины, но также продюсером и исполнителем одной из ключевых ролей.

Сериал является экранизацией сатирического романа Джозефа Хеллера 1961 года. Она будет выпущена фактически спустя полвека после выхода первого фильма, основанного на книге, премьера которого состоялась в 1970 году.

По сюжету фильма, главный герой капитан Йоссариан служит в ВВС США во время Итальянской кампании. После того, как он теряет коллегу по экипажу, он предпринимает все возможные попытки уехать с войны. Вернейший способ добиться этого - получить справку с диагнозом "сумасшедшего".

Однако в реальности это осуществить невозможно, поскольку в армии действует так называемая Уловка-22: все, кто признан сумасшедшими с целью освободиться от военных обязанностей, доказывают тем самым свое здравомыслие и ложность диагноза.

В съемках также участвуют Хью Лори, Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер и Мартин Делани. Выход сериала на широкий экран состоится 17 мая.

Напомним, сервис Hulu будет заниматься многосерийным проектом, в котором сыграет сестра Дакоты Фаннинг, актриса Эль Фаннинг.

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Источник: Сегодня
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