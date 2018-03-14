Появился трейлер новых "Фантастических тварей" с Джонни Деппом и Джудом Лоу

Сегодня, 07:56

На кадрах видно Джуда Лоу, Джонни Деппа и Эдди Рэдмейна

Фото: twitter.com/FantasticBeasts
Фото: twitter.com/FantasticBeasts

Фанаты поттерианы уже не могут дождаться, когда выйдет вторая часть "Фантастических тварей" с персонажами из истории о Гарри Поттере. В сети появился первый трейлер "Фантастических тварей: Преступления Гриндельвальда". 

На кадрах видно главных героев фильма, в частности, Альбуса Дамблдора, роль которого исполняет Джуд Лоу. Также в фильме появится блондин Джонни Депп в образе антагониста Геллера Гриндевальда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отметим, что фильм выйдет в прокат в ноябре 2018 года.

Напомним, в середине ноября студия Warner Bros. заявила, что в продолжении фильма "Фантастические твари и места их обитания" роль темного волшебника Гриндевальда снова сыграет Джонни Депп. Пользователи сети негативно восприняли это сообщение из-за публичных обвинений со стороны бывшей жены актера Эмбер Херд, утверждавшей, что Депп неоднократно поднимал на нее руку. Режиссер Дэвид Йейтс, который снял четыре последних фильма о Гарри Поттере, выступил в защиту актера.
Джонни Депп, фильм, трейлер, прокат, фанаты, джуд лоу, Фантастические твари: Преступления Гриндевальда

Вы сейчас просматриваете новость "Появился трейлер новых "Фантастических тварей" с Джонни Деппом и Джудом Лоу". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Кадр из видео

Фильм молодого украинского режиссера попал в программу Каннского кинофестиваля

Вчера, 15:35

Идея, режиссерское кресло и главная роль принадлежат Богдану Юсыпчуку

Афиша

Кадр из трейлера

Появился трейлер чеховской "Чайки" с Сиршей Ронан

Вчера, 13:42

Сирша Ронан сыграет Нину Заречную, а режиссером ленты стал Майкл Майер
Загрузка...
Загрузка...