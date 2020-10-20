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Появился трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана

Сегодня, 16:28

Актер умер от рака в августе 2020 года

Появился трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана, который умер от рака в августе 2020 года. Звезда "Черной пантеры" сыграл роль трубача по имени Леви в фильме Джорджа С. Вулфа "Ма Рейни: Мать блюза". Картина выйдет на Netflix 18 декабря.

Действие кино разворачивается в 1927 в Чикаго и рассказывает о выдающейся темнокожей певице Ма Рейни, которую сыграла лауреатка "Оскара" Виола Дэвис ("Как избежать наказания за убийство").

Это экранизация пьесы "Ma Rainey’s Black Bottom" знаменитого драматурга, обладателя Пулитцеровской премии Августа Уилсона.

Ма Рейни – знаковая американская певица, которую также называют "Матерью блюза". Она была одной из первых темнокожих артисток, подписавших контракт с лейблом. В 1983 году имя Ма Рейни внесли в Зал славы блюза, а в 1990 году — в Зал славы рок-н-ролла.

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Чедвик Боузман ушел из жизни в возрасте 43 лет, после продолжительной болезни – в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он снялся в таких известных фильмах, как "Боги Египта", "42", "21 мост", "Джеймс Браун: Путь наверх", но популярность ему принесла роль Черной Пантеры в картинах киновселенной Marvel.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй показала впечатляющий облик в трейлере "Ведьм".

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