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Появился трейлер сериала о гомосексуале с церебральным параличом от Netflix

Это история молодого парня, который скрывал свою болезнь под видом хромоты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
"Особенный"
"Особенный"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который опубликовал первый трейлер режиссерского дебюта Ларсон "Магазин единорогов", показал трейлер сериала "Особенный" (Special).

Сюжет "Особенного" основан на мемуарах Райана ОʼКоннелла "Я особенный: и другая ложь, которую мы говорим себе". Автор книги выступил в роли сценариста и продюсера шоу, а заодно исполнил главную роль Райана Кайеса. 

По сюжету Райан – 20-летний гомосексуал с врожденным церебральным параличом. Он пытается скрыть свою болезнь, выдавая ее за хромоту. Помимо ОʼКоннелла в ситкоме сыграли Джессика Хечт, Пунам Пател, Мария Минделле, Август Прю, Джейсон Майкл Пью и Патрик Фабиан. 

Премьера первого сезона на Netflix в США состоится 12 апреля. 

Напомним, ранее стало известно, что стриминговая платформа Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde) о Мэрилин Монро, а также выпустит современную экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера".

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Источник: Сегодня
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