Появился трейлер сериала о гомосексуале с церебральным параличом от Netflix
Это история молодого парня, который скрывал свою болезнь под видом хромоты
Стриминговый сервис Netflix, который опубликовал первый трейлер режиссерского дебюта Ларсон "Магазин единорогов", показал трейлер сериала "Особенный" (Special).
Сюжет "Особенного" основан на мемуарах Райана ОʼКоннелла "Я особенный: и другая ложь, которую мы говорим себе". Автор книги выступил в роли сценариста и продюсера шоу, а заодно исполнил главную роль Райана Кайеса.
По сюжету Райан – 20-летний гомосексуал с врожденным церебральным параличом. Он пытается скрыть свою болезнь, выдавая ее за хромоту. Помимо ОʼКоннелла в ситкоме сыграли Джессика Хечт, Пунам Пател, Мария Минделле, Август Прю, Джейсон Майкл Пью и Патрик Фабиан.
Премьера первого сезона на Netflix в США состоится 12 апреля.
Напомним, ранее стало известно, что стриминговая платформа Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde) о Мэрилин Монро, а также выпустит современную экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера".
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