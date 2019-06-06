Появился трейлер страшилки от Гильермо Дель Торо
Фильм ужасов основан на антологии книг Элвина Шварца "Страшные истории"
В сети появился трейлер продюсерского проекта режиссера Гильермо Дель Торо, который создаст антологию ужасов для стриминговой платформы Netflix.
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Называется картина "Страшные истории для рассказа в темноте". Режиссером стал Андре Овердал. Фильм ужасов основан на антологии книг Элвина Шварца "Страшные истории".
Сюжет хоррора разворачивается вокруг группы подростков, которые вторгаются в старый заброшенный дом. Они выносят оттуда пыльную книгу со страшными историями, которые начинают воплощаться в реальность.
Самое ужасное – в книге появляются имена детей, которым предстоит столкнуться со своими страхами лицом к лицу.
Напомним, ранее в сети появился первый трейлер проекта "Страшные истории для рассказа в темноте".
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