Появился трейлер третьего сезона "Очень странных дел"

Роли исполняют Милли Бобби Браун, Финн Вулфард и другие

"Очень странные дела" Фото: YouTube

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" уже не за горами. Недавно была названа дата премьеры. Теперь Netflix опубликовал в сети трейлер третьего сезона сериала

Действие проекта будет разворачиваться в небольшом городке Хонкинсе в США в 1985 году.

В трейлере показаны герои, роли которых исполняют Милли Бобби Браун, Финн Вулфард и другие. Пока известно, что действие новых серий разворачивается летом 1985 года — меньше,чем через год после событий предыдущего сезона.

Напомним, стриминговая компания Netflix ранее опубликовала тизер к новому сезону, но ролик вышел довольно странным, так как он стилизован под 1980-е года и рекламирует торговый центр The Starcourt.

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