Появился трейлер "Ядовитой розы" с Джоном Траволтой и Морганом Фриманом

Это история футбольной звезды, которая работает частным детективом

"Ядовитая роза" Фото: YouTube

В сети наконец-то появился трейлер нашумевшего триллера "Ядовитая роза", в котором главные роли исполняют Морган Фриман и Джон Траволта, который получил награду в Каннах "Икона кино".

Режиссерами картины выступили Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Лука Гилберто.

Лента повествует историю футбольной звезды, которая работает частным детективом. Герой пытается забыть горечь своих неудач с помощью алкоголя и азартных игр. В определенный момент ему приходится столкнуться с делом, стандартным на первый взгляд, однако приведшим его к дюжине кровавых преступлений.

Выход фильма в украинский прокат состоится 23 мая этого года.

Украинский трейлер фильма:

Напомним, ранее студия Paramount Pictures опубликовала первый официальный трейлер картины "Соник в кино", снятой по мотивам культовой компьютерной игры от SEGA. Также в сети появился первый трейлер картины "Загадочное убийство" (Murder Mystery).

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