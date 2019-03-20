Появился впечатляющий трейлер драмы с Натали Портман

Это история женщины-астронавта NASA, возвратившейся из космической миссии

"Бледная синяя точка" Фото: YouTube

Натали Портман всегда умела перевоплощаться в самые различные роли. Например, актриса появилась в трейлере фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована". А теперь студия Fox Searchlight Pictures опубликовала трейлер драмы "Бледная синяя точка". Это история женщины-астронавта NASA, возвратившейся из космической миссии.

В главной роли сыграла Натали Портман. Также в фильме снимались Дэн Стивенс, Джон Хэмм, Зази Битц и Эллен Берстин. Режиссером выступил Ноа Хоули ("Фарго", "Легион").

По сюжету, женщина-астронавт Люси тяжело переживает возвращение в мир людей, и пройдя адаптацию, начинает смотреть на жизнь по-новому. Долгое пребывание в космосе приводит к потере чувства реальности, из-за чего героиня решается на преступление. Премьера фильма намечена на 2019 год.

Напомним, Натали Портман собирается экранизировать биографию сестер-близняшек Эстер и Полин Фридман, больше известных под псевдонимами Энн Лендерс и Дорогая Эбби, которые они выдумали для авторских колонок в газете Chicago Sun-Times. Актриса намерена сыграть обе роли.

Ранее Натали Портман рассказала о том, как в детстве, после съемок в фильме Люка Бессона "Леон", она подвергалась "секс-терроризму".

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