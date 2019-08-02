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Появился впечатляющий трейлер фильма "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем

Это первая картина режиссера Сэма Мендеса за пределами бониданы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма "1917"
Фото: YouTube

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер военной драмы от режиссера "Красоты по-американски" и двух последних фильмов бондианы Сэма Мендеса – "1917". Одну из ролей в картине исполнит Бенедикт Камбербат, который также сыграет в байопике об известном художнике-кошатнике.

Смотрите видео о том, как Бенедикт Камбербэтч отпраздновал свой день рождения:

Сюжет фильма "1917" расскажет про один день из жизни двух британских солдат во время Первой мировой войны. Сценарий Мендес написал совместно с Кристи Уилсон-Кернс, принимавшей участие в создании сериала "Страшные сказки".

Главные роли исполнят Джордж МакКей ("Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман ("Игра престолов"). К актерскому составу также присоединятся Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.

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Продюсированием "1917" займется кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Partners, а выпуском в прокат - студии DreamWorks и Universal. Съемки пройдут в Англии и Шотландии. 

"1917" станет первым с 2009 года фильмом Мендеса за пределами франшизы о Джеймсе Бонде. В 2012 году режиссер представил фильм "007: Координаты "Скайфолл", а в 2015-м — "007: Спектр". После этого Мендес отказался снимать продолжение бондианы.

Напомним, ранее в сети появился первый официальный трейлер к сериалу "Современная любовь" (Modern Love), одну из главных ролей в котором исполнила Энн Хэтэуэй.

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Источник: Сегодня
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