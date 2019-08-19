Появился впечатляющий трейлер фильма Джеймса Франко "Зеровилль"

Это новая режиссерская работа Джеймса Франко

Кадр из фильма "Зеровилль" Фото: YouTube

В сети появился финальный трейлер комедии Джеймса Франко, который попал на судебный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд, "Зеровилль". Фильм станет экранизацией одноименного романа Стива Эриксона.

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Он расскажет об аутичном студенте архитектурного колледжа, который грезит кино. В 1969 году он приезжает в Голливуд, который как раз переживает закат своего "золотого века". Викарий производит на всех неизгладимое впечатление благодаря своей татуировке на черепе со сценой из фильма "Место под солнцем". Он устраивается сначала костюмером, а потом киномонтажером и знакомится с самыми разными персонажами из мира кино. Его путешествие за кулисы кинематографа в итоге заканчивается трагедией.

Главный герой Айк "Викарий" Джером в исполнении самого Франко характеризуется как "архитектор, студент колледжа и киномонтажер", а вот его возлюбленная Соледад (Меган Фокс) описывается как "актриса, ведьма и обалденная". Других персонажей описывают как "убийцу Шэрон Тейт", "вооруженного грабителя", "злую девочку-подростка", "заядлую любительницу виски" и "поклонника оружия".

Фильм отчасти перекликается с предыдущей режиссерской работой Франко – комедийным байопиком Томми Вайсо "Горе-творец". Вайсо тоже был энтузиастом мира кино и в итоге создал фильм "Комната", который заслужил одновременно статус худшего в истории кино и при этом культового.

Вместе с тем, события "Зеровилля" происходят аккурат в то же время, что и события новой работы Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Более того, имеет с ним общего героя – серийного убийцу Чарльза Мэнсона.

Напомним, ранее на канале HBO в YouTube опубликовал трейлер второго сезона сериала "Двойка". Главные роли исполняют Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.

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