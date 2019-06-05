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Появился впечатляющий трейлер фильма "К звездам" с Брэдом Питтом

Это история астронавта Рое МакБрайде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
"К звездам"
"К звездам"
Фото: YouTube

Киностудия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер финтастического фильма "К звездам". Главную роль в картине исполнил Брэд Питт.

Из-за звездной болезни Брэд Питт ложится в больницу:

Режиссером картины выступил Джеймс Грэй. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии. В фильме также снимаются Рут Негга и Томми Ли Джонс. Выход фильма в прокат ожидается 20 сентября текущего года.

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Лента посвящена истории астронавта Рое МакБрайде, который путешествует по просторам космоса и пытается разыскать пропавшего отца. Параллельно он предпринимает попытки разгадать тайну, которая угрожает родной планете.

В итоге то, что он обнаружит, бросит вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.

Напомним, в сети появился трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества". Он посвящен космической гонке между США и СССР. Ролик появился на YouTube-канале Apple TV, для которого сериал и предназначен.

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Источник: Сегодня
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