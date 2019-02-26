Появился впечатляющий трейлер фильма о Лесе Украинке

Тизер картины появился в понедельник, 25 февраля, ко дню рождения Леси Украинки

"Леся Українка. Узлісся" Фото: YouTube

В сети появился первый тизер фильма-биографии под рабочим названием "Леся Українка. Узлісся". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале ленты.

Тизер картины появился в понедельник, 25 февраля, ко дню рождения Леси Украинки. В двохминутном видео рассказывается о моментах, которые поэтесса провела в заботе о возлюбленном Сергее Мержинском. Именно об этом Леся Украинка написала в известной поэме "Одержимая".

Главную роль в картине играет украинская актриса Дарья Полунина. Режиссер фильма – Нана Джанелидзе.

Напомним, кинокомпания Paramount наконец-то опубликовала на своем официальном YouTube-канале новый трейлер байопика "Рокетмен" (Rocketman). Это будет история о сэре Элтоне Джоне.

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