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Появился впечатляющий трейлер сериала "Темные начала" с Джеймсом МакЭвоем

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21
"Темные начала"
"Темные начала"
Фото: YouTube

Канал BBC опубликовал первый тизер нового сериала "Темные начала" (His Dark Materials), основой которого является одноименная трилогия Филипа Пулмана.

Режиссером выступил "оскароносный" Том Хупер ("Король говорит!", "Отверженные", "Девушка из Дании").

В ролях: Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и Дафни Кин.

По сюжету, девочка отправляется на поиски похищенного лучшего друга, в ходе чего вскрывается заговор по свержению первого ангела Властителя, после создания мира объявившего себя Богом-творцом.

Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, намечена на конец этого года. А сериал уже продлен на второй.

Напомним, ранее канал HBO опубликовал двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время. Также канал HBO опубликовал трейлер последнего седьмого сезона сериала "Вице-президент" (Veep). 

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сериал трейлер Джеймс МакЭвой
Источник: Сегодня
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