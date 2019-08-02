Появился яркий трейлер продолжения сериала "13 причин почему"

В новом сезоне речь пойдет об одном из старшеклассников "Либерти Хай"

Кадр из сериала "13 причин почему" Фото: YouTube

Сериал "13 причин почему", который стал одним из самых популярных шоу в 2017 году, снова выйдет на экраны. Так, стриминговый сервис Netflix представил в сети первый трейлер 3 сезона.

Чем до сих пор привлекают сериалы из 90-х:

Эффектный трейлер впечатлил зрителей предыдущих сезонов. Многие признаются, что не ожидали такого поворота в сюжете.

Насколько можно судить по короткому промо-ролику, сюжет 3 сезона "13 причин почему" будет вращаться вокруг убийства одного из старшеклассников "Либерти Хай" – Брайса Уолкера. Таким образом создатели сериала решили отойти от истории с суицидом Ханны Бейкер. Насколько известно, исполнительница ее роли Кэтрин Лэнгфорд уже не вернется в проект.

Авторы проекта также раскрыли дату премьеры – все серии станут доступны к просмотру уже 23 августа.

Напомним, первый сезон шоу вышел в 2017 году. Сериал рассказывал о жизни 17-летней школьницы, которая покончила с собой из-за насмешек и сексуального насилия.

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