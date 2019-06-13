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Появился загадочный трейлер фильма "Гостайна" с Кирой Найтли

Фильм рассказывает о шпионке, которая раскрывает секретную информацию СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
"Гостайна"
"Гостайна"
Фото: YouTube

Британская актриса Кира Найтли, беременная вторым ребенком, снялась в фильме "Гостайна". Теперь в сети появился первый трейлер фильма. Кроме Найтли, в проекте приняли участие Рэйф Файнс, Мэтт Смит и Мэттью Гуд. 

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Режиссером выступил Гэвин Худ. В основу фильма лег роман "Шпион, который пытался остановить войну" 2003 года.

В центре сюжета  британская разведчица Кэтрин Тереза Ган, которая начинает делиться с прессой секретной информацией о деятельности американских спецслужб, оправдывающих вторжение в Ирак. Это выливается в серьезные последствия.

Напомним, ранее в сети появился трейлер мелодрамы "Берлин, я люблю тебя" (Berlin, I Love You). Ролик опубликован на YouTube-канале ONE Media. В фильме сыграла и Кира Найтли.

Стоит отметить, что Кира раскрыла интересные подробности о воспитании дочери. Оказалось, в ее доме стоит табу на диснеевские мультики. Так, несмотря на то, что Найтли снимается в фильмах студии Walt Disney Pictures, она запрещает своей трехлетней дочери Эди смотреть "Русалочку" и "Золушку". 

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фильм трейлер кира найтли
Источник: Сегодня
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