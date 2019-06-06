Появился загадочный трейлер сериала "Карнивал Роу" с Карой Делевинь и Орландо Блумом

Это фэнтезийная история, в которой мифические существа выживают рядом с людьми

"Карнивал Роу " Фото: YouTube

Американский стриминговый сервис Amazon наконец-то опубликовал на своем YouTube-канале трейлер сериала "Карнивал Роу", главные роли в котором сыграли актриса и модель Кара Делевинь и голливудский красавчик Орландо Блум.

Смотрите видео о том, что голливудский актер Орландо Блум побывал в украинском Донбассе:

Действие картины разворачивается в викторианском фэнтези-мире, в котором мифические существа оказываются притесненными и вынуждены бороться за свою свободу. Представительница сказочного мира, фея, объединяется с детективом для расследования убийств.

Мировая премьера сериала "Карнивал Роу" запланирована на 30 августа на стриминговом сервисе Amazon Prime.

Напомним, ранее в сети появился трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества". Он посвящен космической гонке между США и СССР. Ролик появился на YouTube-канале Apple TV, для которого сериал и предназначен. А недавно сервис Hulu выпустил научно-фантастический сериал "Первые" от создателя "Карточного Домика" Бо Уиллимона с Шоном Пенном в главной роли. Правда, его сразу же закрыли после первого сезона.

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