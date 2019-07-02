Появился захватывающий трейлер фильма "Джуманджи 3"

В картине снялся Дэнни Де Вито

"Джуманджи 2" Фото: YouTube

Студия Sony наконец-то представила первый трейлер грядущего продолжения приключенческого экшена "Джуманджи", в котором снялись Дэнни Де Вито.

Смотрите видео о выходках Дэнни Де Вито:

Отметим, что в сиквеле "Зова джунглей" вместо четырех подростков внутри компьютерной игры оказываются дедушки, одного из которых играет как раз Дэнни Де Вито. Его аватаром становится Дуэйн Джонсон и вместе с Мартой в образе ловкой амазонки, Фриджа в теле неуклюжего профессора и еще одним стариком им приходится отправиться в путешествие, чтобы спасти своего приятеля Спенсера. Однако правила Джуманджи изменились, и ребятам придется преодолеть не одно препятствие ради достижения цели.

В "Новом уровне" Дуэйну Джонсону и Дэнни Де Вито компанию составят звезда "Стражей Галактики" Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, звезда "Безумно богатых азиатов" Аквафина, сын Тома Хэнкса Колин Хэнкс, звезда "Реинкарнации" Алекс Вулф, а также Ник Джонас.

Премьера третьей части "Джуманджи" состоится в декабре 2019 года.

Напомним, ранее актер Дуэйн Джонсон опубликовал на своей странице в Instagram первое фото со съемок нового приключенческого фильма "Джуманджи: Зов джунглей".

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