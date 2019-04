Появился захватывающий трейлер второго эпизода восьмого сезона "Игры престолов"

Джон Сноу уже знает правду о своем происхождении, а Джейме Ланнистер прибыл в Винтерфелл

"Игра престолов" Фото: YouTube

Не успели мы насладится первой серией восьмого сезона сериала "Игра престолов", о которой мы писали ранее, как канал HBO опубликовал трейлер второго эпизода восьмого сезона под названием Death has many faces ("У смерти много лиц").

Отметим, что второй эпизод саги продлится ориентировочно 58 минут. В тизере показано, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам. Также Джон Сноу вместе со своими собратьями готовится к наступлению Короля Ночи с армией белых ходоков. Тормунд говорит, что они придут "Завтра к восходу солнца" (Before the sun comes up tomorrow).

Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

Напомним, ранее мы писали подробную информацию о том, когда и где можно посмотреть все серии восьмого сезона сериала "Игра престолов". Также сайт Сегодня.Lifestyle сделал голосовалку – Кто займет Железный Трон.

