Праздничная комедия "Кто тебе доктор?" выходит в украинский прокат: трейлер

Главную роль в фильме исполнил двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма "Кто тебе доктор" Фото: SVOEkino Film Distribution

С 16 января в украинский прокат выходит смешная комедия "Кто тебе доктор?" французского режиссера Тристана Сегела. Продолжительность кинокартины – полтора часа.

По сюжету фильма, у дежурного врача накануне Рождества прихватило поясницу, и, чтобы не оставить пациентов без помощи во время праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера ходить на вызовы вместо себя.

Гран-при 26-го Минского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Атлантида", узнайте подробности:

Образ курьера на экране воплощает звезда французской комедии Хаким Джемиль – юморист, который стал известен благодаря многочисленным видео на YouTube и персональным шоу на телевидении. На главную роль пригласили двукратного обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Мишеля Блана. В кинокартине также снялись Шанталь Лоби и Лусия Санчес.

Напомним, с 9 января в украинский прокат вышли новые фильмы: приключенческая семейная лента "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим в главной роли, картина "Под водой" с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем, комедии "Гламурный бизнес", а также "Без фильтра".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.