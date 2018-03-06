Праздник в детском саду: детские стихи на 8 Марта
Мы предлагаем хорошую подборку – детские стихотворения на 8 Марта
Близится женский день, и многие уже готовятся к внеплановому выходному. Если мужчины все еще не определились с подарками для своих дорогих женщин, то в преддверии праздника мы подскажем, что можно подарить девушке, маме или жене на 8 Марта.
Очень часто озадачены и мамочки к 8 Марта. В преддверии праздника в детских садах устраивают утренники, где малышня поздравляет мам и воспитателей. Поэтому, родительницы судорожно разучивают стихотворения и песенки. Мы предлагаем хорошую подборку – детские стихотворения на 8 Марта.
Стихотворения на 8 Марта на русском языке
Подарки все готовят мамам,
Сестричкам, бабушкам, подружкам -
Всем женщинам любимым самым,
Получше их поздравить нужно!
***
Я весь день не плакал,
Не дразнил собаку.
Не таскал котенка,
Я ведь не проказник:
Нынче мамин праздник!
***
Женский праздник — повод важный
Подарить букет бумажный,
Маме, бабушке, сестренке,
Ведь мужчина я с пеленок!
***
Мой подарок маме
У меня в кармашке.
В глубине кармана
Спряталась ромашка.
Рисовал ромашку
Целый вечер я
Для тебя, мамуля.
Я люблю тебя.
***
У меня есть бабушка.
Она печёт оладушки.
Вяжет тёплые носки.
Знает сказки и стихи.
Бабушку свою люблю,
Ей открыточку дарю!
***
Что-то странное творится:
Мама спит, а папа – нет.
Очень рано он проснулся,
Сразу, как настал рассвет.
Быстро сбегал за цветами,
И принёс вкуснейший торт.
А в руках — цветной пакетик.
Был он чем-то, очень горд.
Нарядил меня в рубашку,
И вручил он мне листок.
С 8 Марта поздравляем!
Маме расскажи стишок!
***
Весенний праздник на дворе –
Веселый, теплый самый.
Нам улыбаются светло
Все бабушки и мамы.
Звенят задорные ручьи –
Прощай, прощай, зима.
К нам женский день придет Весна
Отпраздновать сама.
Стихотворения на 8 Марта на украинском языке
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами.
І казочка перша у світі,
І сонячна подорож в літо.
Найперші легенькі сніжинки
І сяюче диво — ялинка.
Від мами — і літери, й слово,
І зроблена разом обнова...
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами.
(М. Пономаренко)
***
Де шкарпетки татуся,
Окуляри дідуся,
Де сестрички рукавичка
І моя нова скарбничка,
Де комп'ютерна дискета,
Де з програмою газета,
Хто сказав кому, коли,
Як йому відповіли,
Всі маршрути і адреси,
Всі сенсації із преси,
Ціни, модні кольори,
Телефонні номери,
Як робити, як питати,
Пробачати, їсти, спати,
Торт пекти і прати плями
Знають мами, тільки мами!
— От за це їм, — каже тато,
Люди влаштували свято.
(Б. Квашньов)
***
Матінко моя єдина!
Ти для мене цілий світ!
І хоч я мала дитина,
Хоч мені лиш кілька літ,
Та тебе, матусю мила,
Я кохаю над життя
І бажаю: будь щаслива,
Наче квітка весняна!
(І. Савицька)
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать поделки на 8 марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.
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