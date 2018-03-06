Праздник в детском саду: детские стихи на 8 Марта

Близится женский день, и многие уже готовятся к внеплановому выходному. Если мужчины все еще не определились с подарками для своих дорогих женщин, то в преддверии праздника мы подскажем, что можно подарить девушке, маме или жене на 8 Марта.

Очень часто озадачены и мамочки к 8 Марта. В преддверии праздника в детских садах устраивают утренники, где малышня поздравляет мам и воспитателей. Поэтому, родительницы судорожно разучивают стихотворения и песенки. Мы предлагаем хорошую подборку – детские стихотворения на 8 Марта.

Стихотворения на 8 Марта на русском языке

Подарки все готовят мамам,

Сестричкам, бабушкам, подружкам -

Всем женщинам любимым самым,

Получше их поздравить нужно!

***

Я весь день не плакал,

Не дразнил собаку.

Не таскал котенка,

Я ведь не проказник:

Нынче мамин праздник!

***

Женский праздник — повод важный

Подарить букет бумажный,

Маме, бабушке, сестренке,

Ведь мужчина я с пеленок!

***

Мой подарок маме

У меня в кармашке.

В глубине кармана

Спряталась ромашка.

Рисовал ромашку

Целый вечер я

Для тебя, мамуля.

Я люблю тебя.

***

У меня есть бабушка.

Она печёт оладушки.

Вяжет тёплые носки.

Знает сказки и стихи.

Бабушку свою люблю,

Ей открыточку дарю!

***

Что-то странное творится:

Мама спит, а папа – нет.

Очень рано он проснулся,

Сразу, как настал рассвет.

Быстро сбегал за цветами,

И принёс вкуснейший торт.

А в руках — цветной пакетик.

Был он чем-то, очень горд.

Нарядил меня в рубашку,

И вручил он мне листок.

С 8 Марта поздравляем!

Маме расскажи стишок!

***

Весенний праздник на дворе –

Веселый, теплый самый.

Нам улыбаются светло

Все бабушки и мамы.

Звенят задорные ручьи –

Прощай, прощай, зима.

К нам женский день придет Весна

Отпраздновать сама.

Стихотворения на 8 Марта на украинском языке

Якщо говорити між нами,

То все починається з мами.

І казочка перша у світі,

І сонячна подорож в літо.

Найперші легенькі сніжинки

І сяюче диво — ялинка.

Від мами — і літери, й слово,

І зроблена разом обнова...

Якщо говорити між нами,

То все починається з мами.

(М. Пономаренко)

***

Де шкарпетки татуся,

Окуляри дідуся,

Де сестрички рукавичка

І моя нова скарбничка,

Де комп'ютерна дискета,

Де з програмою газета,

Хто сказав кому, коли,

Як йому відповіли,

Всі маршрути і адреси,

Всі сенсації із преси,

Ціни, модні кольори,

Телефонні номери,

Як робити, як питати,

Пробачати, їсти, спати,

Торт пекти і прати плями

Знають мами, тільки мами!

— От за це їм, — каже тато,

Люди влаштували свято.

(Б. Квашньов)

***

Матінко моя єдина!

Ти для мене цілий світ!

І хоч я мала дитина,

Хоч мені лиш кілька літ,

Та тебе, матусю мила,

Я кохаю над життя

І бажаю: будь щаслива,

Наче квітка весняна!

(І. Савицька)

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать поделки на 8 марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.