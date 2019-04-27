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Премьера: ALEKSEEV представил новую песню "Целуй"

ALEKSEEV презентовал свежий сингл из будущего альбома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
ALEKSEEV представил новую песню
ALEKSEEV представил новую песню
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Украинский певец ALEKSEEV, которому накануне приписывали роман с солисткой "ВИА Гры", представил новую песню из будущего альбома "Моя звезда". Сингл, опубликованный в сети в четверг, 25 апреля, получил название "Целуй". 

Стоит отметить, что музыкальным продюсером песни, как и всего нового альбома, стал сам певец. Он признался, что данный процесс стал для него очень волнительным и сложным, однако это новый и важный этап в его творческой карьере. 

"Целуй" – начало совершенно другой истории на моем пути. Полная перезагрузка музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется все время искажать свой внутренний баланс, чаще экспериментировать. Я чувствую, что все эти метаморфозы органичны с моим внутренним миром", – рассказал ALEKSEEV о сингле. 

Он также анонсировал выход клипа на хит "Целуй", режиссером которого стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Премьера альбома "Моя звезда" запланирована на 24 мая 2019 года. 

Слушайте новую песню ALEKSEEV – "Целуй":

Поклонники артиста весьма неоднозначно отреагировали на новую песню. Некоторые из пользователей отметили, что "Целуй" совершенно лишена индивидуальности, но нашлись и те, кто поддержал кумира. "Если честно мне не понравилось. Ты стал похожим на всех остальных", "Прежний Алексеев был лучше", "Молодец, все правильно, нужно экспериментировать", "Это что-то новое совершенно новый ALEKSEEV. Очень необычно", – пишут в комментариях слушатели.

Напомним, что ранее ALEKSEEV рассказал об изменениях в творческой жизни, а также о том, где берет вдохновение. Оказывается, популярный артист решил несколько расширить направление своей деятельности и попробовать себя в новом амплуа.

В этом видео смотрите, как звезды украинского шоу-бизнеса готовятся к Пасхе:

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