Премьера от Тины Кароль: певица презентовала новую песню "Иди на жизнь"
Певица также представила lyric video на композицию
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала подросшего сына, представила новую песню "Иди на жизнь". Автор музыки и слов – Егор Солодовников. Он же автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь". К слову, клипу на эту песню сегодня шесть лет!
"Иди на жизнь – это жизнеутверждающий манифест Тины Кароль. Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников", – говорится на официальной странице фан-клуба певицы в Instagram.
Тина Кароль – "Иди на жизнь" Lyric video
Напомним, ранее мы рассказывали, что объединяет Тину Кароль и alyona alyona.
Также мы рассказывали, что сегодня состоялась еще одна премьера от певицы NK (Настя Каменских). 25 октября артистка презентовала стильный хит Elefante и клип на него. Эта песня – фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью, ведь зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.
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