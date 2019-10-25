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Премьера от Тины Кароль: певица презентовала новую песню "Иди на жизнь"

Певица также представила lyric video на композицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала подросшего сына, представила новую песню "Иди на жизнь". Автор музыки и слов – Егор Солодовников. Он же автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь". К слову, клипу на эту песню сегодня шесть лет!

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"Иди на жизнь – это жизнеутверждающий манифест Тины Кароль. Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников", – говорится на официальной странице фан-клуба певицы в Instagram.

Тина Кароль – "Иди на жизнь" Lyric video

Напомним, ранее мы рассказывали, что объединяет Тину Кароль и alyona alyona.

Также мы рассказывали, что сегодня состоялась еще одна премьера от певицы NK (Настя Каменских). 25 октября артистка презентовала стильный хит Elefante и клип на него. Эта песня – фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью, ведь зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.

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