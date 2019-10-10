Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Премьера "Захара Беркута": кинематографисты рассказали о создании фильма

А чтобы создать фильм, понадобилось 600 съемочных часов и 1000 дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37

В центре Киева презентовали исторический экшен "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести украинского классика Ивана Франко. Режиссерами ленты стали украинец Ахтем Сеитаблаев и американец Джон Винн. А уже 10 октября фильм, в котором сыграли и украинские, и голливудские актеры, вышел в широкий прокат.

"Свобода очень важна для вас. И семья очень важна. Это то, о чем говорится в повести Франко. И, надеюсь, вы это увидите в фильме", – отметил режиссер Джон Винн.

"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: YouTube

О своих впечатлениях рассказал и актер Олег Волощенко: "Было ощущение, что я наших голливудских коллег знаю всю жизнь. Когда ты с ними встречаешься первый раз, ты видишь их искреннюю улыбку. Ты видишь их желание работать. Не просто работать. А работать вместе".

В фильме есть и современные элементы: много батальных сцен, юмор, музыка и чрезвычайные пейзажи. "Очень серьезная работа художника постановщика этого фильма. Что было построено большое ущелье киностудией Film.ua. Впервые декорации такого масштаба делаются для фильма", – отметила генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич.

Читайте также:
"300 спартанцев" или "Храброе сердце" по-украински: обзор фильма "Захар Беркут"

И большой украшением стали, конечно же, костюмы. Для съемок картины их создали более тысячи. Художник-костюмер Антонина Белинская отметила, что к работе отнеслись очень серьезно.

"Были в экспедиции целый месяц. И мы собирали по людям, собирали по деревням. Некоторые ткани нам ткали. Мы на Западной Украине нашли мастеров", – отметила Антонина Бединска

А чтобы создать сам фильм, понадобилось 600 съемочных часов и 1000 дней! "Захар Беркут как никогда актуален именно сегодня. Он вообще актуален. Это персонаж, который создает защитника своей семьи", – объяснил актер, ведущий проекту "Реальная мистика" Андрей Дербин.

Кадры со съемок фильма "Захар Беркут"
Кадры со съемок фильма "Захар Беркут"

А ведущий проекта "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич считает, что популяризация своих героев через кино – это нормально. И создатели делают ставку не только на украинский рынок. Права на показ "Захара Беркута" уже продали Испании, Франции, Италии, Южной Кореи, США, Японии, Индии и Молдове. Через год после широкого кинопроката – телевизионная премьера ленты "Захар Беркут" состоится на телеканале "Украина".

Напомним, ранее фильм "Захар Беркут" презентовали во Львове.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве устроили шоу на презентации фильма «Захар Беркут» Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер
актер фильм Ахтем Сеитаблаев Захар Беркут Джон Винн
Реклама

Новости партнеров

Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Сегодня, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

Вчера, 14:03Fun

Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 10:31Fun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

Новости партнеров

Суп из чечевицы: рецепт с копченостями
Суп из чечевицы: рецепт с копченостями
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Суперфуд: полезные свойства семян льна
Суперфуд: полезные свойства семян льна