Премьера "Захара Беркута": кинематографисты рассказали о создании фильма

А чтобы создать фильм, понадобилось 600 съемочных часов и 1000 дней

В центре Киева презентовали исторический экшен "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести украинского классика Ивана Франко. Режиссерами ленты стали украинец Ахтем Сеитаблаев и американец Джон Винн. А уже 10 октября фильм, в котором сыграли и украинские, и голливудские актеры, вышел в широкий прокат.

"Свобода очень важна для вас. И семья очень важна. Это то, о чем говорится в повести Франко. И, надеюсь, вы это увидите в фильме", – отметил режиссер Джон Винн.

"Захар Беркут" Фото: YouTube

О своих впечатлениях рассказал и актер Олег Волощенко: "Было ощущение, что я наших голливудских коллег знаю всю жизнь. Когда ты с ними встречаешься первый раз, ты видишь их искреннюю улыбку. Ты видишь их желание работать. Не просто работать. А работать вместе".

В фильме есть и современные элементы: много батальных сцен, юмор, музыка и чрезвычайные пейзажи. "Очень серьезная работа художника постановщика этого фильма. Что было построено большое ущелье киностудией Film.ua. Впервые декорации такого масштаба делаются для фильма", – отметила генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич.

И большой украшением стали, конечно же, костюмы. Для съемок картины их создали более тысячи. Художник-костюмер Антонина Белинская отметила, что к работе отнеслись очень серьезно.

"Были в экспедиции целый месяц. И мы собирали по людям, собирали по деревням. Некоторые ткани нам ткали. Мы на Западной Украине нашли мастеров", – отметила Антонина Бединска

А чтобы создать сам фильм, понадобилось 600 съемочных часов и 1000 дней! "Захар Беркут как никогда актуален именно сегодня. Он вообще актуален. Это персонаж, который создает защитника своей семьи", – объяснил актер, ведущий проекту "Реальная мистика" Андрей Дербин.

Кадры со съемок фильма "Захар Беркут"

А ведущий проекта "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич считает, что популяризация своих героев через кино – это нормально. И создатели делают ставку не только на украинский рынок. Права на показ "Захара Беркута" уже продали Испании, Франции, Италии, Южной Кореи, США, Японии, Индии и Молдове. Через год после широкого кинопроката – телевизионная премьера ленты "Захар Беркут" состоится на телеканале "Украина".

Напомним, ранее фильм "Захар Беркут" презентовали во Львове.

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