Что смотреть на этой неделе: кинопремьеры с 26 февраля по 4 марта

На этой неделе на широкие украинские экраны выйдут интересные киноленты. Поклонники Дженнифер Лоуренс наконец смогут насладиться ее игрой в шпионском фильме "Красный воробей". Кроме этого стартует прокат российской комедии, норвежского мультфильма, слезливой мелодрамы и боевичка. Какие главные кинопремьеры в Украине за неделю – смотрите в нашей подборе.

"Красный воробей"

Кадр из трейлера

Это шпионский триллер, в котором агент разведки Доминика Егорова (Дженнифер Лоуренс) пытается выжить в бюрократическом мире постсоветской шпионской деятельности. Она должна стать "воробышком" – шпионкой, заданием которой будет офицер ЦРУ Натаниэль Нэш. Между агентами разгораются нешуточные страсти, под угрозой оказывается безопасность обеих стран.

"О чем говорят мужчины-3. Продолжение"

Кадр из фильма

Несравненная четверка Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Ростислав Хаит, которая покорило всех двумя предыдущими частями "О чем говорят мужчины". Теперь же главные герои направляются в Питер и только одному из них известно с какой целью. В результате становится неважно зачем друзья едут туда. Ребята не смогли попасть на комфортный поезд, а вместо этого едут в плацкарте. Им здесь весело, еще в пять утра герои пьют текилу и совершают безумные поступки.

"Погоня за ураганом"

Кадр из трейлера

Боевик о том, как группа грабителей планируют украсть миллионы долларов в американском казначействе. А вот основной помощник грабителей – сильнейший ураган высшей 5 категории, надвигающийся на побережье. Преступники уверены, что во время стихийного бедствия им легче достигнуть своей преступной цели. Они используют ураган в качестве прикрытия.

"Сотка"

Постер

Отечественный фильм о том, как работник супермаркета Леонид Барановский получает необычный пиджак. В кармане пиджака никогда не заканчиваются 100-долларовые купюры. Герой вместе с другом Лехой начинает тратить деньги направо и налево.

"Погружение"

Кадр из трейлера

История о влюбленных, которые находятся на расстоянии. Англичанин Джеймс Мур находится в плену и террористов в Африке, а его девушка на другом конце света готовится погрузиться на дно Гренландского моря. Влюбленные вспоминают как познакомились на французской ривьере и о том, как развивался их роман.

"Кораблики. Поднять якоря!"

Фото: KinoFilms.ua

Это мультфильм и главным героем выступает маленький спасательный катер Элиас. Однажды во время шторма он помогает спастись большому кораблю, который следует в международный порт. Элиас превращается в героя, получает приглашение работать спасателем.

Напомним, в преддверии 90-й церемонии вручения наград эксперты Business Insider опубликовали рейтинг всех фильмов-победителей премии за все предыдущие 89 лет. Журналисты Business Insider составили рейтинг всех 89 фильмов-победителей за всю историю "Оскара" – от лучшего до худшему, основываясь на оценках кинокритиков и отзывах на портале Rotten Tomatoes. Лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве". В свое время фильм был заявлен в 14 номинациях премии "Оскар" и победил в 6 из них.