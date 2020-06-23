Премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев: когда состоятся церемонии
Организаторы утвердили новые даты
Впервые за 40 лет истории "Оскара" церемония перенесена из-за пандемии коронавируса. Американская киноакадемия, которая ранее изменила правила "Оскара", объявила, что 93-я церемония не состоится 28 февраля, как было запланировано. Вместо этого была анонсирована новая дата. Теперь "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года, сообщается в официальном заявлениии организаторов в Twitter.
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Продление срока проведения церемонии позволит кинематографистам успеть выпустить свои фильмы и бороться с ними за победу.
В понедельник, 22 июня, стало известно, что 78-я церемония премии "Золотой глобус" также получила новую дату. Вместо января, "Золотой глобус" состоится в феврале.
"Мы рады объявить, что 78-я ежегодная премия "Золотой глобус", с динамичными ведущими Тиной Фей и Эми Полер, состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года", – говорится в официальном заявлении на сайте премии.
Таким образом,"Золотой глобус" занял прежнюю дату проведения "Оскара", который теперь отложен на несколько месяцев вперед.
Ранее мы сообщали о том, что Каннский кинофестиваль, который был отменен в этом году, все равно объявил программу.
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