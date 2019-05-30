Приготовиться к полету: Макс Барских объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020

Музыкант расширяет концертную географию континентами

Известный украинский исполнитель Макс Барских, которому приписывают роман с известной топ-моделью, анонсировал второй мировой тур. В сети уже обсуждают промо ролик предстоящего в следующем году международного турне Макса Барских NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020.

Макс Барских анонсировал второй мировой тур Фото: пресс-служба

Теперь Макс Барских и его команда расширяют концертную географию континентами. Второй мировой тур артиста охватит Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Польшу, Данию и т.д., и стартует он со столицы Литвы – Вильнюс, после чего певец отправится в Беларусь, Латвию и Германию.

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NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 получил название одноименного хита-блокбастера, который, не дождавшись официального релиза, попал в главные чарты топовых радиостанций СНГ и плейлисты Apple Music, прозвучав за два месяца в радиоэфире около 200 тысяч раз (согласно статистике медиапортала TopHit).

Макс Барских анонсировал мировой тур Фото: пресс-служба

В рамках будущего тура Барских презентует шоу "7" с дополнениями и новшествами. Премьера-предпрослушивание новой концертной программы музыканта по традиции состоялась в Киеве, в прошлом году 29 ноября.

Напомним, недавно Макс Барских попал в серьезное ДТП. Фото с места аварии появилось на его официальной странице в Instagram. Передняя часть автомобиля артиста полностью разбита. К счастью, сам Макс не пострадал.

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