Приключения, расследования и любовь: что зрители увидят в новом сериале "Почта"

Телеканал "Украина" покажет новый интересный сериал

Сериал "Почта" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лето – пора жарких и громких премьер. Так, скоро состоится премьера 40-серийного приключенческого сериала "Почта", совместного проекта студии FILM.UA и телеканала "Украина". Мы побывали на съемочной площадке проекта и делимся впечатлениями.

В Украине назвали самые популярные сериалы:

В одном из павильонов студии FILM.UA построили почтовый офис. Этим отделением руководит молодой босс Артем Борисович. Тут пакуют бандероли и посылки, а два экспедитора Елена и Андрей развозят их клиентам. И временами работа наших героев – опасная и непростая.

"Помогать людям можно в любой ситуации, где бы ты ни находился – эта идея стала главным посылом фильма. В каждой серии будут истории обычных людей, участниками которых невольно станут работники почты. Кроме этого, в каждой серии будут показаны отношения между главными героями. Наши персонажи – добрые, благородные и открытые. Уверена, что зрители сразу их полюбят", – рассказала о новом проекте шоураннер Юлия Мищенко.

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По сюжету, главная героиня Лена пережила тяжелый развод. И хотя она хорошо зарекомендовала себя на новом месте, прошлое не отпускает ее. К тому же героиня оказывается втянутой в криминальную историю. Экспедитора Лену сыграла актриса театра и кино Елена Михайличенко.

Героиня сериала "Почта" – Лена Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне было непросто, когда снимали сцены аварии, – призналась она. – По сюжету, моя героиня сбивает человека. Я не знала, как это происходит технически, даже боялась садиться за руль, но ребята мне помогли и поддержали".

Главный герой Андрей – почти рыцарь, роль которого исполнил актер Артем Позняк, его же прозвали украинским Джейсоном Стейтемом.

"Андрей – героическая личность, он бывший МЧС-ник, и спасать людей – это его призвание. Казалось бы, работа почтальона – простая и обыденная: принес посылку и ушел. Но Андрей каждый раз помогает тем, кто нуждается в помощи, он просто не может иначе. По сюжету ему придется драться, будут перестрелки и погони", – рассказал актер о своем герое.

Герой сериала "Почта" – Андрей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но кроме экшна в сериале "Почта" есть и комедийная составляющая, и значительная мелодраматическая линия.

Работница офиса Милана положила глаз на своего босса – молодого, перспективного, а главное – холостого Артема Борисовича. Она мечтает заполучить в мужья начальника почтового отделения и готова ради своей цели на все! Роль Миланы сыграла актриса Валентина Вовченко-Барановская, хорошо знакомая зрителям по сериалу "Дежурный врач".

Милана – героиня сериала "Почта" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Главная цель моей героини – добиться Артема Борисовича. При этом ее окружают и другие люди, но она никого не замечает. Что будет дальше – сказать трудно, но у Миланы точно есть шанс женить шефа на себе", – отметила актриса о своей героине.

А вот шефа Артема Борисовича играет молодой актер из Одессы Ярослав Шиндер. Собственно, это его первая крупная роль в кино.

Артем Борисович – герой сериала "Почта" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Отметим, премьера 40 серий приключенческого сериала "Почта" состоится в сентябре на телеканале "Украина".

Напомним, телеканал "Украина" приступил к работе над совершенно новым проектом – "Родичі в турне". Это тревел-шоу в жанре реалити с большим социальным подтекстом, в котором две команды из 2-х родственников с разницей не менее 20 лет будут путешествовать по территории Украины и в непростых состязаниях бороться за возможность реализовать свою мечту.

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