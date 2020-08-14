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Принц Гарри появится в фильме Netflix о Паралимпийских играх

Сегодня, 14:42

Фильм "Восходящий Феникс" рассказывает об истории Паралимпийских игр

Один из внуков королевы Елизаветы II, принц Гарри принял участие в съемках документального проекта Netflix Rising Phoenix ("Восходящий феникс"), который покажет зрителям удивительную историю о Паралимпийских играх.

В документальном фильме рассказывается о нескольких международных спортсменах, а также о том, как Паралимпийские игры стали третьим по величине спортивным событием в мире.

Принц Гарри тоже внес значимый вклад в создание фильма. Он уверен, что нет ничего лучше, чем спорт, чтобы вернуться к счастливой жизни и знает об этом не по собственному опыту.

Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020
Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020
Фото: Getty Images

Когда герцоги Сассекские ушли с руководящих позиций в королевской семье, у многих появились вопросы, чем они будут заниматься. Но сейчас принц Гарри делает то, что действительно ему нравится.

В 2014 году герцог Сассекский основал Invictus Games ("Игры непокоренных") для больных военнослужащих и ветеранов войны и тоже расскажет об этом в фильме.

А сам проект Rising Phoenix принц Гарри поддерживал с первого дня. В документальной ленте герцог рассказывает, как спорт может изменить жизни людей с инвалидностью.

Вчера Netflix выпустили официальный трейлер, а премьера Rising Phoenix ("Восходящий феникс") состоится 26 августа.

Ранее мы показали, как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл.

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