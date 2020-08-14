Принц Гарри появится в фильме Netflix о Паралимпийских играх

Фильм "Восходящий Феникс" рассказывает об истории Паралимпийских игр

Один из внуков королевы Елизаветы II, принц Гарри принял участие в съемках документального проекта Netflix Rising Phoenix ("Восходящий феникс"), который покажет зрителям удивительную историю о Паралимпийских играх.

В документальном фильме рассказывается о нескольких международных спортсменах, а также о том, как Паралимпийские игры стали третьим по величине спортивным событием в мире.

Принц Гарри тоже внес значимый вклад в создание фильма. Он уверен, что нет ничего лучше, чем спорт, чтобы вернуться к счастливой жизни и знает об этом не по собственному опыту.

Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020 Фото: Getty Images

Когда герцоги Сассекские ушли с руководящих позиций в королевской семье, у многих появились вопросы, чем они будут заниматься. Но сейчас принц Гарри делает то, что действительно ему нравится.

В 2014 году герцог Сассекский основал Invictus Games ("Игры непокоренных") для больных военнослужащих и ветеранов войны и тоже расскажет об этом в фильме.

А сам проект Rising Phoenix принц Гарри поддерживал с первого дня. В документальной ленте герцог рассказывает, как спорт может изменить жизни людей с инвалидностью.

Вчера Netflix выпустили официальный трейлер, а премьера Rising Phoenix ("Восходящий феникс") состоится 26 августа.

Ранее мы показали, как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл.

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