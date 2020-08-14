Принц Гарри появится в фильме Netflix о Паралимпийских играх
Фильм "Восходящий Феникс" рассказывает об истории Паралимпийских игр
Один из внуков королевы Елизаветы II, принц Гарри принял участие в съемках документального проекта Netflix Rising Phoenix ("Восходящий феникс"), который покажет зрителям удивительную историю о Паралимпийских играх.
В документальном фильме рассказывается о нескольких международных спортсменах, а также о том, как Паралимпийские игры стали третьим по величине спортивным событием в мире.
Принц Гарри тоже внес значимый вклад в создание фильма. Он уверен, что нет ничего лучше, чем спорт, чтобы вернуться к счастливой жизни и знает об этом не по собственному опыту.
Когда герцоги Сассекские ушли с руководящих позиций в королевской семье, у многих появились вопросы, чем они будут заниматься. Но сейчас принц Гарри делает то, что действительно ему нравится.
В 2014 году герцог Сассекский основал Invictus Games ("Игры непокоренных") для больных военнослужащих и ветеранов войны и тоже расскажет об этом в фильме.
А сам проект Rising Phoenix принц Гарри поддерживал с первого дня. В документальной ленте герцог рассказывает, как спорт может изменить жизни людей с инвалидностью.
Вчера Netflix выпустили официальный трейлер, а премьера Rising Phoenix ("Восходящий феникс") состоится 26 августа.
Ранее мы показали, как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл.
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