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Приянка Чопра сыграет в супергеройском фильме Роберта Родригеса для Netflix

Это будет детский супергеройский боевик

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Приянка Чопра
Приянка Чопра
Фото: Getty Images

Режиссер Роберт Родригес, который снял боевик "Алита: Боевой ангел", теперь снимет для стримингового сервиса Netflix детский фильм о супергероях-подростках. Родригес станет сценаристом и продюсером проекта.

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Картина уже получила название "Мы можем быть героями", а одну из ролей в ней исполнит актриса Приянка Чопра, сообщает Deadline.

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По сюжету картины инопланетяне похитят с Земли нескольких супергероев, дети которых объединяться ради их спасения, а заодно и спасения планеты от вторжения. Источники сообщают, что атмосфера картины будет больше походить на "Детей шпионов" и "Алиту", нежели на мрачный "Город грехов".

Отметим, что Приянку Чопру можно будет увидеть в фильме "Небо розового цвета", в планах актрисы также съемки в "свадебной" комедии, действие которой будет происходить в Индии. Последней работой стал фильм "Ну разве не романтично?"

Напомним, ранее в сети появился трейлер VR-фильма "Лимит" Роберта Родригеса, просмотр которого будет доступен исключительно с очками виртуальной реальности. 

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