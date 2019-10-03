Прочь, хандра: интересные книги от осенней депрессии

Осень — время, когда мы очень подвластны унылому настроению, но книги — лучший способ побороть хандру

Книги от осенней депрессии — что почитать Фото: Сегодня

В октябре у людей нередко начинается осенняя депрессия, но есть очень уютный способ побороть это явление — чтение книг. В осеннюю погоду с дождем и лужами за окном так и хочется укутаться в теплое одеяло или плед, заварить кружку любимого чая и или кофе и отправится в путешествие по книжным страницам.

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Поэтому мы собрали для вас подборку интересных книг против осенней депрессии.

Марк Леви "Такая, как ты"

Мы собрали для вас подборку интересных книг от осенней депрессии Фото: Сегодня

Если в дождливый день вам хотеться прочитать легкую и романтическую историю, то ваш выбор — новый роман известного французского писателя Марка Леви. Его "конек" – эта любовная тема, которая неподвластна обстоятельствам. В книге "Такая, как ты" перед читателями предстанет новое любовное приключение. В центре сюжета — история двух влюбленных — молодой миллионер из Мумбаи, приехал в Нью-Йорк в поисках новых заработков. Но становится… лифтером, чтобы быть поближе к любимой. Эта интересная, но незатейливая книга подойдет для легкого чтива на один вечер. А приятным бонусом к любовной истории станет описание Америки глазами эмигранта. Роман — очень теплый и оставит книжное "послевкусие". А после прочтения книги вам захотеться приготовить какое-то индийское блюдо с острыми, но очень согревающими индийскими специями.

Жоржи Амаду "Донна Флор и ее два мужа"

Это – легкий и осенний роман Фото: Сегодня

Следующая книга в нашей осенней подборке для борьбы с осенней депрессией — роман писателя из Бразильской академии литературы Жоржи Амаду в жанре "магического реализма". Впервые роман был опубликован в 1966 году, но только недавно стал доступен для украинского читателя.

Магический реализм — это характерный для Южной Америки жанр, в котором все возможно. История, которую рассказывает автор, сначала немножко банальна – у женщины умирает гуляка-муж, она грустит, но потом выходит замуж во второй раз. Но тут в дело вмешивает призрак первого мужа, причем он очень страстно желает воссоединиться со своей возлюбленной. Главная героиня не желает изменять второму мужу, честному аптекарю, но очень скучает по секс с первым мужем-гулякой. Кого она выбрала или осталась с двумя мужьями, вы узнаете, когда прочитаете этот по-осеннему легкий, цветастый роман. А если вы любите смотреть фильмы после прочтения книг, то существует несколько киноверсий этой книги.

Леонид Кантер, Павло Солодько "С табуретом – к океану"

Эта книга – очень жизнеутверждающая и подойдет для борьбы с осенней депрессией Фото: Сегодня

Если вы не любитель чтения романтических историй, а вам больше по душе приключения, то третья книга в нашей подборке — именно о них. Она рассказывает о путешествиях четырех друзей, которые однажды решили отнести четыре табуретки к четырем мировым океанам и оставить их на побережьях. Три табурета за пять лет успешно заняли свои места, а вот с четвертым произошел "прокол". И вот здесь и начинаются основные приключения — друзья 14 месяцев будут доставлять табурет, чтобы водрузить его на мысе Горн. Друзей ждут страны и границы, горы, пустыни и джунгли; любовь и предательство, дружба и война, смерть и рождение. Эта книга — очень жизнеутверждающая и подойдет для борьбы с осенней депрессией.

Напомним, что ранее мы писали о том, что почитать в отпуске.

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