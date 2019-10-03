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Прочь, хандра: интересные книги от осенней депрессии

Осень — время, когда мы очень подвластны унылому настроению, но книги — лучший способ побороть хандру

Елена Кузьмич
Сегодня, 17:25
Книги от осенней депрессии — что почитать
Книги от осенней депрессии — что почитать
Фото: Сегодня

В октябре у людей нередко начинается осенняя депрессия, но есть очень уютный способ побороть это явление — чтение книг. В осеннюю погоду с дождем и лужами за окном так и хочется укутаться в теплое одеяло или плед, заварить кружку любимого чая и или кофе и отправится в путешествие по книжным страницам.

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Поэтому мы собрали для вас подборку интересных книг против осенней депрессии.

Марк Леви "Такая, как ты"

Мы собрали для вас подборку интересных книг от осенней депрессии
Мы собрали для вас подборку интересных книг от осенней депрессии
Фото: Сегодня

Если в дождливый день вам хотеться прочитать легкую и романтическую историю, то ваш выбор — новый роман известного французского писателя Марка Леви. Его "конек" – эта любовная тема, которая неподвластна обстоятельствам. В книге "Такая, как ты" перед читателями предстанет новое любовное приключение. В центре сюжета — история двух влюбленных — молодой миллионер из Мумбаи, приехал в Нью-Йорк в поисках новых заработков. Но становится… лифтером, чтобы быть поближе к любимой. Эта интересная, но незатейливая книга подойдет для легкого чтива на один вечер. А приятным бонусом к любовной истории станет описание Америки глазами эмигранта. Роман — очень теплый и оставит книжное "послевкусие". А после прочтения книги вам захотеться приготовить какое-то индийское блюдо с острыми, но очень согревающими индийскими специями.

Жоржи Амаду "Донна Флор и ее два мужа"

Это – легкий и осенний роман
Это – легкий и осенний роман
Фото: Сегодня

Следующая книга в нашей осенней подборке для борьбы с осенней депрессией — роман писателя из Бразильской академии литературы Жоржи Амаду в жанре "магического реализма". Впервые роман был опубликован в 1966 году, но только недавно стал доступен для украинского читателя.

Магический реализм — это характерный для Южной Америки жанр, в котором все возможно. История, которую рассказывает автор, сначала немножко банальна – у женщины умирает гуляка-муж, она грустит, но потом выходит замуж во второй раз. Но тут в дело вмешивает призрак первого мужа, причем он очень страстно желает воссоединиться со своей возлюбленной. Главная героиня не желает изменять второму мужу, честному аптекарю, но очень скучает по секс с первым мужем-гулякой. Кого она выбрала или осталась с двумя мужьями, вы узнаете, когда прочитаете этот по-осеннему легкий, цветастый роман. А если вы любите смотреть фильмы после прочтения книг, то существует несколько киноверсий этой книги.

Леонид Кантер, Павло Солодько "С табуретом – к океану"

Эта книга – очень жизнеутверждающая и подойдет для борьбы с осенней депрессией
Эта книга – очень жизнеутверждающая и подойдет для борьбы с осенней депрессией
Фото: Сегодня

Если вы не любитель чтения романтических историй, а вам больше по душе приключения, то третья книга в нашей подборке — именно о них. Она рассказывает о путешествиях четырех друзей, которые однажды решили отнести четыре табуретки к четырем мировым океанам и оставить их на побережьях. Три табурета за пять лет успешно заняли свои места, а вот с четвертым произошел "прокол". И вот здесь и начинаются основные приключения — друзья 14 месяцев будут доставлять табурет, чтобы водрузить его на мысе Горн. Друзей ждут страны и границы, горы, пустыни и джунгли; любовь и предательство, дружба и война, смерть и рождение. Эта книга — очень жизнеутверждающая и подойдет для борьбы с осенней депрессией.

Напомним, что ранее мы писали о том, что почитать в отпуске.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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книги депрессия роман осень книжное обозрение
Источник: Сегодня
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